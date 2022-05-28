20 ألف ريال بدون موافقة الكفيل بأقساط ميسرة بدون رسوم عبر اليسر للتمويل

أتاحت الشركة الفرصة للعديد من العملاء من مختلف الجنسيات سواء مواطن سعودي الجنسية أو مقيم بالسعودية حيث وفرت لهم أفضل تمويل شخصي بأقساط ميسرة شهرية لفترة زمنية ثلاث سنوات عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل التي نجحت في تقدم العديد من الخدمات التمويلية للسعودي والمقيم من خلال ما تقدمه الشركة حيث أتاحت التمويل الأصغر بمزايا مختلفة عن أي شركة تمويلية في السعودية الآن ومن ضمن المزايا أتاحت التقديم على هذا التمويل عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى أي مكان أخر بالمملكة للحصول على تمويل بموافقة فورية بدون كفيل بالتقسيط الميسر بدون أشتراط دفع أي رسوم إضافية على المبلغ التمويلي بشكل كامل عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

أهم شروط الحصول على أفضل تمويل شخصي لدى شركة اليسر للتمويل

تم توفير قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية بمزايا عديدة ومتنوعة ومنها الحصول على التمويل المناسب للعملاء من جميع الجنسيات المختلفة داخل أراضي السعودية بدون رسوم إدارية وبدون موافقة الكفيل الغارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية بفترة سداد مرنة لجميع الراغبين في طلب التمويل الشخصي الأصغر تحت ضوابط وشروط ميسرة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل فيما يلي:

الشركة قد صرحت بطلب دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك للموافقة على التمويل الشخصي الأصغر بالمملكة.

كذلك تطلب شركة اليسر للتمويل توفير فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر متتالية عمل داخل القطاع الخاص أو الحكومي أو شبة الحكومي بالمملكة.

العمر المطلوب للتقديم الإلكتروني يبدأ من 22 عام ويصل إلى 60 عام أما العسكريين حتى سن التقاعد العسكري داخل أراضي السعودية.

أهم مميزات الحصول على برنامج قرض شركة اليسر للتمويل