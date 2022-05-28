نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20,000 ريال تمويل فوري بدون كفيل أو ضامن بالتقسيط بلا رسوم لدى شركة اليسر للتمويل في المقال التالي
قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل من أهم الموضوعات الحيوية في الوقت الراهن بالسعودية حيث توفر الشركة الآن العديد من العروض التمويلية للمواطنين السعوديين والمقيمين معًا وتمنح لهم التمويل الشخصي بفترة سداد ميسرة تصل إلى ثلاث سنوات متتالية كما تعطي لفترة محدودة حتى نهاية شهر مايو 2022م فرصة حصول المتقاعدين على تمويل شخصي مناسب لهم وتسجيل أول قسط بعد العيد الأضحى بالسعودية وليس ذلك فقط بل أمتاز التمويل الشخصي الأصغر بأنه مطابق مع معايير الشريعة الإسلامية ويتم التقديم عليه عن طريق الأونلاين للحصول على تمويل فوري بدون كفيل أو ضامن للسعودي والمقيم بدون رسوم بالتقسيط الميسر الشهري عبر شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة تحت ضوابط وشروط محددة من الشركة.
أهم الشروط الواجبة للتمويل الأصغر لدى شركة اليسر للتمويل
للحصول على التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر لابد من تطبيق كافة الإجراءات والشروط الواجبة للحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل حتى 20,000 ريال إذا كان المتقدم حاصل على الجنسية السعودية بخلاف المقيمين بالمملكة حيث يصل مبلغ التمويل التابع لهم حتى 10,000 ريال بدون موافقة الكفيل الغارم لذلك نوضح اليوم جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للموافقة على التمويل بالشركة كالتالي:
- شركة اليسر للتمويل تطلب فترة عمل مناسبة لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.
- القطاع العسكري متاح الآن لهم التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الأصغر حتى سن التقاعد بالقطاع العسكري.
- العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من سن 22 عام إلى 60 عام بخلاف الفئات المستفيدة الأخرى لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.
- الدخل الثابت المطلوب من العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة يبدأ من 5000 ريال سعودي فقط لا غير بموافقة فورية لدى شركة اليسر للتمويل.
المميزات المتاحة بالشركة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر
يحتاج العملاء السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية توفير تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل كذلك بدون رسوم إدارية على المبلغ التمويلي الذي يبدأ من 2000 ريال سعودي إلى 20,000 ريال سعودي ومتاح الآن التمويل الشخصي الأصغر لجميع العملاء بموافقة الشريعة الإسلامية وإليكم المميزات التمويلية عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة كالتالي:
- التمويل الشخصي الأصغر بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية كذلك لجميع العملاء من مختلف الجنسيات بالسعودية.
- تمويل شركة اليسر متوافقًا مع الشريعة الإسلامية داخل السعودية عام 1443 هجريًا.
- التمويل الشخصي بأقساط شهرية ميسرة لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة فورية وسريعة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.
- كذلك التمويل بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم إدارية حتى 20 ألف ريال سعودي.
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