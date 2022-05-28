نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين وسعر استخراج التصريح لعام 2022-1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين وسعر استخراج التصريح وكافة التفاصيل التي تخص هذا الأمر لعام 2022/1443 حسب وزارة الحج والعمرة في المملكة السعودية حيث يعد هذا من أهم الأمور الضرورية التي تجب على المتواجدين في المملكة للحصول على هذا التصريح في حالة إذا رغبوا في أداء مناسك الحج عبر هذا المقال نتحدث حول اهم بيان خطوات استخراج تصريح الحج والعمرة لهذا العام 1443 كما تتحدث أيضا عن الشروط التي يجب الالتزام بها والتي يجب توفرها في الفرد للحصول على هذا التصريح ومعرفة أسعار تصريح الحج لهذا العام.

كيفية استخرج تصريح حج للمواطنين والمقيمين

مناح الآن خدمة استخراج تصريح الحج للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية حيث يمكن استخراج تصريح الحج باتباع خطوات التالية:

الدخول المباشر إلى المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

ثم الانتقال إلى قائمة حجز الخدمات قم باختيار طلب حج.

يتعين عليك إدخال عدد الحجاج الذين ترغب في استخراج تصاريح لهم.

قم باختيار المدينة ثم اختيار برنامج الحج المناسب لك.

ادخل رقم الهوية الوطنية مع توضيح لتواريخ الميلاد.

يجب دفع رسوم استخراج تصريح الحج من خلال خدمة سداد.

بعد الانتهاء من دفع رسوم الحج يتم استخراج التصريح.

تؤكد #وزارة_الحج_والعمرة أنّ إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة؛ لحجّ عام 1443هـ ستعلن قريبًا، عبر موقع الوزارة الرسمي:https://t.co/81uKNBroBb وتأمل الوزارة من عموم الراغبين في الحجّ من داخل المملكة؛ عدم التعامل مع أيّ مواقع مشبوهة تروّج للحجّ، أو لخدمات التسجيل فيه. — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) تؤكد #وزارة_الحج_والعمرة أنّ إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة؛ لحجّ عام 1443هـ ستعلن قريبًا، عبر موقع الوزارة الرسمي:https://t.co/81uKNBroBb



وتأمل الوزارة من عموم الراغبين في الحجّ من داخل المملكة؛ عدم التعامل مع أيّ مواقع مشبوهة تروّج للحجّ، أو لخدمات التسجيل فيه. — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) May 6, 2022

شروط استخراج تصريح الحج 1443

لهذا العام تم تحديد عدد الحجاج ذوار بيت الله الحرام ب 60 ألف حاج وللحصول على تصريح الحج يتطلب توافر المتطلبات التالية:

يشترط أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 عام إلى 65 عاما.

خلو الفرد المتقدم من الأمراض المزمنة.

يجب على المتقدم لأداء مناسك الحج حصوله على التطعيمات اللازمة ضد فيروس كورونا.

الأوراق والوثائق المطلوبة لاستخراج تصريح الحج

لزيارة الأراضي المقدسة ينبغي على المواطنين والمقيمين أحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على استخراج تصريح حج هذا العام 1443.

يجب تقديم عدد اثنين صورة حديثة للمتقدم مقاس 4×6. تقديم جواز السفر بجانب المستندات اللازمة لإثبات الإقامة. يجب تقرير طبي واضح يبين فصيله الدم. يجب تعبئه طلب تصريح الحج. كما يجب تقديم تصريح من جهة العمل بالمقيم. أن يكون لدى المتقدم شهادة صحية تثبت حصوله على كافة التطعيمات المطلوبة.

كم سعر تصريح الحج

يختلف سعر التصريح الحج حسب البرنامج الذي تم اختياره من على الموقع من قبل المتقدم فاليكم أسعار برنامج الحج لهذا العام 1443.

قيمة برنامج الحج الميسر تبلغ 3683 ريال سعودي.

كما تبلغ قيمة برنامج الحج الاقتصادي ما بين 3829 إلى 5456 ريال سعودي.

بينما تبلغ قيمة برنامج الحج العام ما بين 683 إلى 15,540 ريال سعودي

خدمة الحج لسكن بالخيام 3465 ريال سعود حيث تتراوح للشخص الواحد ما بين 3,447 ريال سعودي إلى 4797 ريال سعودي.

أما بالنسبة للشخص الواحد في الأبراج تقدر بقيمة 11,905 ريال سعودي وفي مكة المكرمة 18161 ريال سعودي.

بالنسبة للشخصين تقدر بقيمة 190 ريال.

وثلاثة أشخاص بسعر 4797 ريال سعودي و أربعة أشخاص تبلغ 6308 ريال سعودي.