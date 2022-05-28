نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منح الأراضي السكنية المجانية بالسعودية نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي في المقال التالي
عمر شويل - جدة منح الأراضي السكنية المجانية بالمملكة العربية السعودية ويتم التسجيل بها بالمنصة الوطنية الموحدة . كما أن نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي والذي يتم تقديمه ببيانات محددة . والتي سنعرضها بالمقال اليوم كذلك فيما يخص طريقة التقديم علي منحة الأراضي السكنية والتي تتم علي الموقع عبر خطوات بسيطة وتسجيل بيانات المواطن . وذلك بشرط أن تتوافر شروط الحصول علي الأراضي السكنية بالسعودية والتي سنتعرف عليها عبر مقال اليوم “بموقع ثقفني” . كما أن التقديم علي منح الأراضي السكنية يكون عبر الموقع الرسمي للمنصة الوطنية الموحدة والذي سيتم إرفاق الرابط الخاص به . تسهيلاً للمواطنين التقديم علي الأراضي السكنية المجانية من الديوان الملكي .
منح الأراضي السكنية المجانية بالسعودية
لكي ما يتم الحصول علي قطعة أرض مجانية يجب أن يتوافر البنود المنصوص عليها من وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان . كما يتاح عن طريق تلك البنود تقديم الخدمة لكافة المستفيدين لكي ما يتم الاضطلاع . علي كافة التفاصيل الخاصة في التقديم علي منح الأراضي السكنية كما يجب بعد الاضطلاع علي البنود المنظمة . لذلك الشأن يجب أستكمال كافة الإجراءات بشكل إلكتروني علي موقع المنصة الوطنية الموحدة . وذلك دون الحاجة للذهاب لأي موقع للمبيعات المشرف علي المشروع . كذلك فيما يخص نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي والبنود التي يحتوي عليها سنعرضها عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
منح الأراضي السكنية المجانية ونموذج التقديم علي قطعة أرض مجانية
بداية النموذج يجب تسجيل بأن المواطن يتقدم للحصول علي قطعة أرض مجانية بمدينة ( ويذكر المدينة ) كما . أنني أطلعت علي كافة الشروط وقد استوفيت تلك الشروط كذلك أيضاً أتعهد بأنني . لم يسبق لي الحصول علي منح الأراضي السكنية المجانية بالسعودية . كما أنني أتعهد في حالة ثبوت غير ذلك يتم استرجاع الأرض السكنية . وأوافق علي ما يتم تطبيقه في حقي بما يقتضي ذلك من قوانين منظمة لذلك الشأن . وفيما يخص البيانات التي يتم تسجيلها في نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي . نتعرف عليها بالسطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .
نموذج طلب منحة أرض من الديوان الملكي
- يتم تدوين الاسم رباعي في نموذج منح الأراضي السكنية المجانية .
- كما يجب تسجيل بيانات السجل المدني الخاصة بالمستفيد .
- كذلك من الضروري تدوين بيانات مكان الميلاد .
- كما بجانب تلك البيانات يتم تسجيل رقم حفيظة النفوس .
- أيضاً يتم تدوين العنوان بالكامل وتاريخ الميلاد .
- كذلك يجب تسجيل رقم الهاتف الخاص بالمستفيد للحصول لعي قطعة أرض مجانية .
- تلك هي خطوات طريقة التقديم علي منحة الأراضي السكنية عبر سطور مقال “موقع ثقفني” .
- كما في السطور القادمة من مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي شروط الحصول علي الأرض السكنية .
شروط الحصول علي الأراضي السكنية المجانية
تم النص علي بعض الشروط لكي ما يتم الحصول علي منح الأراضي السكنية المجانية وهي كالآتي :-
- يجب أن يكون المستفيد الراغب في الحصول علي قطعة أرض مجانية يمتلك حساباً بنكياً .
- كما يجب أن يكون المستفيد من منح الأراضي السكنية سعودي الجنسية .
- كذلك من الضروري أن يكون قد تخطي عمر المستفيد سن 18 عاماً وقت التقديم علي منح الأراضي السكنية .
- كما فيما يخص النساء السعوديات الراغبات في الحصول علي أرض سكنية يجب أن تكونا من المطلقات . أو أنها أرملة كذلك من الضروري أن يكون عمرهن لا يتجاوز عمر 25 عاماً .
- كذلك في حالة الحصول علي منح الأراضي السكنية المجانية يجب أن يتم البناء عليها خلال 6 شهور من تاريخ الاستلام .
منح الأراضي السكنية المجانية والتي يتم الحصول عليها بعد أن تكون شروط الحصول علي الأراضي السكنية . قد توافرت في المستفيد الراغب في الحصول علي قطعة أرض مجانية وذلك ما تم عرضه في سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
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