نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق التنمية العقارية استخراج ورفع شهادة الأشغال لصرف لدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقارية لاستخراج ورفع شهادة الأشغال عودة فورية لدعم البناء الذاتي لإتمام البناء وإعادة الدعم السكني للمستفيدين من البناء الذاتي هذا ما أوضحه المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية أن إعادة إيداع الدعم السكني للمستفيدين خلال المدة المحددة من توقيع العقد التمويلي المدعوم وذلك تأكيدا لاستمرارية الدعم السكني كما حذر المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية أنه في حال عدم التزام المستفيد من منتج بناء الذاتي بالمدة المحددة للانتهاء من مرحلة بناء المسكن سيتم اتخاذ أجراء إيقاف الدعم السكني حتى أصدار شهادة الأشغال وتقديمها للصندوق العقاري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية.

استخراج شهادة الأشغال البناء الذاتي لصرف الدعم

قد أوضح صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية الطريقة التي يجب اتباعها من أجل الحصول على الشهادة المتعلقة بعملية الأشغال للبناء الذاتي بطريقة إلكترونية وهذا يخص من انتهت فترة مهلة البناء وهي الثلاث سنوات ولكن ما زالوا مستمرين في عمليه البناء ويريدون الاستمرار للحصول على الدعم السكني والتي بشكل كبير من الممكن أن يكون قد تم تعليقه لهم لأن المهلة المحددة من عدد الثلاث سنوات قد انتهت والمستفيد لم ينتهي من أعمال البناء الذاتي التي يحصل على الدعم السكني بسببها حتى يتمكن من الحصول على مسكن ملك خاص به.

خطوات استخراج شهادة الأشغال البناء الذاتي

تعد خطوات استخراج شهادة الأشغال البناء الذاتي من أهم الأمور المتعلقة بمستفيدي الدعم السكني للحصول على الدعم لذلك نهتم بتوضيح خطوات استخراج شهادة الأشغال البناء الذاتي إلكترونيا حساب العناية بالمستفيدين يمكن استخراج شهادة أتمام بناء من قبل منصة بلدي على أن يتم رفعها على الموقع الرسمي من خلال اتباع النقاط الأتية:

يجب الذهاب إلى الموقع الرسمي و الإلكتروني التابع الصندوق التنمية العقارية السعودي.

قم بالنقر على تبويب الخدمات الإلكترونية.

سوف يستعرض أمامك قائمة مليئة بالاختيارات.

اختر منها خدمة المواطنين.

سوف ينتقل بك الموقع إلى صفحه اخرى.

عليك الضغط على تحديث بيانات منتج البناء الذاتي.

ثم الضغط على دخول.

قم بالضغط على الطريقة المناسبة التي ترغب في التسجيل من خلالها.

عليك استكمال باقي البيانات المطلوبة بدقة وطريقة صحيحة.

الخطوة الأخيرة سوف تحصل على الشهادة التي ترغب بها.

رسائل تذكير من الصندوق العقاري

كما اكد المتحدث باسم الصندوق العقاري أن الصندوق وقبل انتهاء المدة المحددة للبناء حسب ما نص عليه العقد التمويلي قام بأشعار مستفيدي البناء الذاتي ممن اكملوا الثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي برسائل تذكيرية تؤكد على أهمية سرعة استخراج شهادة الأشغال لقد أفاد أن أصدار شهاده الأشغال التي يتم استخراجها منصة بلدي وثيقه تؤكد أن مستفيد البناء الذاتي باشر مراحل بناء مسكنه و المعايير الهندسية والفنية مؤكدا حرص الصندوق العقاري على اكتمال بناء مساكن مستفيد البناء الذاتي خلال المدة الزمنية المحددة أثناء توقيع العقد التمويلي.

رقم صندوق التنمية العقاري

قد أتاح صندوق التنمية العقاري رقم موحد خاص حتى يتمكن الأفراد من الحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسار عن أي تساؤلات فيمكن ذلك من خلال الاتصال على رقم الموحد الخاص بصندوق التنمية العقارية 199088.