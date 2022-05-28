نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل المعجل من الراجحي تمويل يصل إلى 500 ألف ريال بتعاون صندوق التنمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل المعجل من الراجحي تمويل يصل إلى 500 ألف ريال بتعاون صندوق التنمية. مصرف الراجحي يعتبر من أكبر وأبرز وكذلك أهم المصارف التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. كما أن الراجحي يقدم العديد من الخدمات البنكية والمساعدات المادية المختلفة للعملاء. وكذلك فإن البنك يوفر للعملاء القروض المادية وكذلك أنواع التمويل وخدمات البطاقات الائتمانية والتسويقية المختلفة. كما يتميز مصرف الراجحي بتقديمه للعملاء كل ماهو جديد ومتميز في عالم الخدمات المصرفية وكذلك فهو يقوم بتطوير خدماته بشكل دائم. ومن أهم الخدمات المميزة التي يقدمها هو القرض المعجل والذي يعتبر بنك الراجحي من أول البنوك داخل المملكة التي تقدمه هذه الخدمة. ويقدم مصرف الراجحي هذه الخدمة بالاتفاق مع صندوق التنمية العقاري داخل المملكة العربية السعودية. وسوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض ماهو التمويل المعجل وطريقة الحصول عليه وكذلك مزاياه. كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض لا يحتاج إلى تحويل الراتب بنك الراجحي وأهم الشروط المطلوبة والفئات المقدم لها القرض.

التمويل المعجل من الراجحي

يتميز بنك الراجحي بكونه من أكبر بنوك المملكة العربية السعودية حيث إنه يمتلك العديد من الفروع ليس فقط داخل المملكة ولكن تمتد فروعه لخارج حدودها أيضاً. كما يتميز بكونه يمتلك العديد من العملاء والتي يسعى بنك الراجحي من أجل تقديم لهم الكثير من الخدمات المميزة التي تميز عن غيره من البنوك. ويعتبر القرض المعجل من الراجحي من أهم الخدمات المميزة التي يقدمها فهو يعتبر أول بنك يقدم هذه الخدمة داخل المملكة. والغرض من هذا القرض هو تقديم المساعدة بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري للعملاء الذين ينتظروا القروض العقارية. حيث يقوم البنك بعملية إسراع للتمويل العقاري الفوري للوحدة السكنية سواء كانت شقة أو فيلا.

مزايا القرض المعجل

كما أن التمويل المعجل الذي يتم تقديمه من قبل مصرف الراجحي بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري يتميز بالعديد من المزايا. ويمكننا ذكر مزايا على القرض المعجل كما يلي:

يتوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية

يتم الموافقة على التمويل بشكل سريع

كما إن مبلغ التمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي

وكذلك فترة السداد من الممكن أن تصل إلى 15 عام

بدون فوائد

كما إنه بهامش ربح 2.25.

طريقة الحصول على القرض المعجل

كما إنه حتى يتمكن العميل من الحصول على القرض عليه القيام ببعض الخطوات البسيطة. ويمكننا ذكر هذه الخطوات كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بصندوق التنمية العقاري القيام بتسجيل الدخول عليها ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية ومنها خدمات المواطن ثم الضغط على القرض المعجل وبعدها القيام بطباعة الطلب والقيام بتقديمه لفرع البنك. كما يمكنك التعرف أيضاً على قرض إمكان بنك الراجحي تعرف على شروط قرض إمكان من الراجحي والمستندات المطلوبة.

التمويل المعجل من الراجحي وأنواع قروض بنك الراجحي

يعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية كما يقدم لعملائه العديد من صور التمويل الشخصي. كما تختلف صور التمويل لكي تتناسب مختلف احتياجات المواطنين وكذلك مختلف فئاتهم العمرية كما يلي:

قرض الزواج من الراجحي

قرض للشباب

وكذلك قرض المتقاعدين

قرض بدون تحويل راتب

القرض المعجل

كما يوجد قرض جسر وغيرها.

أرقام الهاتف للتواصل مع بنك الراجحي

حيث يعمل بنك الراجحي على تسهيل على العميل إمكانية التواصل معه سواء كان بهدف تقديم شكوى أو استفسار أو طلب قرض وغيرها. ويمكننا عرض أرقام التواصل مع البنك كما يلي: