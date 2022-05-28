 تذاكر مجانية لدخول ارت بروميناد جدة تعرف على طريقة الحصول عليها أون لاين أنتهز الفرصة الآن

يعد موسم جدة ذات شهرة كبيرة وفعاليات متميزة وقد أعلنت إدارة مهرجان جدة 2022 عن إمكانية الحصول على تذاكر مجانية لدخول ارت بروميناد جدة عند الحجز عبر الموقع الالكتروني، ومن الجدير بالذكر أن “جدة ارت بروميناد” له مميزات كثيرة يقدمها للزوار بالمملكة العربية السعودية كما يحتوي على العديد من الأنشطة الترفيهية والمطاعم المختلفة فإن الخدمات به حصرية ولا شك في أن مجانية التذاكر سوف تجذب الكثيرين لحضور الفعاليات حتى نهاية الموسم.

خطوات حجز تذاكر مجانية لدخول ارت بروميناد جدة

انتشر خبر مجانية تذاكر دخول ارت بروميناد جدة بين الجميع في المملكة السعودية لهذا يبحث الكثيرين عن كيفية حجز التذاكر بشكل الكتروني، ومن السهل الحجز عبر إتباع بعض الخطوات التي تتمثل فيما يلي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بموقع موسم جدة 2022 واختيار قائمة الفعاليات الرئيسية.

واختيار ارت بروميناد جدة من ضمن القائمة والضغط على كلمة احجز تذكرتك.

يتطلب الموقع إدخال بعض البيانات الخاصة بالعميل لذا يلزم ملء الحقول بشكل صحيح مثل الاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف.

فعاليات ارت بروميناد جدة

تعد فعالية ارت بروميناد من أهم الفعاليات بجدة إذ أنها تجذب جميع الزوار من مختلف أنحاء العالم كما نجدها تتميز بوجود أنشطة ترفيهية مختلفة مثل الوجهة البحرية الممتعة، مع وجود أنشطة ثقافية مختلفة إذ يحتوي على العديد من المجسمات الفنية ومن أهمها تمثال على شكل صقر ذهبي ضخم أجنحته مرتفعه ويعتبر هذا العمل هو أول عمي فني يشترك به الموسيقار العالمي “سويز بيتس” مع ارت بروميناد جدة، لذلك نجد المهرجان ذات طابع مميز وراقي يسعد جميع الحضور المقبلين من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية للاحتفال بافتتاح المنطقة.

مميزات ارت بروميناد جدة

يمتاز موسم جدة بوجود واجهة بحرية مميزة إلى جانب العروض النارية وأكثر من 95 مطعم ومقهى لذلك يلاقي الموسم نجح كبير منذ أن بدأ ومن الجدير بالذكر استمراره لمدة 60 يوم ويقبل على ارت بروميناد جدة السيدات والرجال والأطفال أيضا حيث يمتاز بوجود خدمات مختلفة للجميع، وتتميز تلك المنطقة بالعديد من الأجواء الممتعة كما نجد أكثر من 2800 فعالية بالمهرجان في حوالي 9 مناطق رئيسية ومن أهم ما يميز ارت بروميناد جدة كون الإدارة قررت جعل التذاكر مجانية لجميع الزوار لهذا يزداد الإقبال عليه للاستمتاع بالأجواء المثالية ومشاهدة الأعمال الفنية التي تخص أشهر الفنانين العالميين.