خطوات التقديم على طلب الأراضي السكنية، دائما ما تسعى الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى توفير الدعم الذي يسمح للمواطنين بعيش حياة أفضل، وذلك بجميع الطرق المؤدية لذلك، كما تعمل على توفير أساليب الرعاية التي تحتجاها الأسر الأكثر حاجة وأيضاً تقوم على سد حاجاتهم الضرورية ومساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة في ظل الظروف المختلفة، ولذلك السبب صرح الديوان الملكي السعودي عن منحه أراضي سكنية مجانية، وذلك بهدف مساعدة المواطنين الذين لا يقدرون على شراء أراضي لبناء منازل لهم ولأبنائهم، ويتم منح ذلك الدعم فقط للأفراد الذين يتم إثبات أنهم غير قادرين على شراء أراضي، أو حتى غير مقدرين على شراء منزل، ويتم الاستفادة من هذا الدعم من خلال تقديم طلب للديوان الملكي السعودي للحصول على منح الأراضي المجانية لعام 1443 ه‍.

خطوات التقديم على طلب الأراضي السكنية من الديوان الملكي السعودي:

في بداية الأمر يقوم المستفيد بتسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون البلدية في السعودية.

ثم بعدها تقوم بتحديد زر الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك على المتقدم الضغط على خدمة “سكني”.

ثم بعد ذلك يسجل المستفيد كافة المعلومات المطلوبة لكي يحصل على تلك المنحة.

كما يجب إلحاق المتقدم لكافة المستندات المطلوبة للاستفادة من دعم الأراضي السكنية.

أيضا يشترط أن يكون المستفيد قد قرأ كافة الشروط ووافق عليها.

في النهاية يتم إرسال رسالة نصية إلى المتقدم وتتضمن قبوله أو رفضة في المنحة من حيث الشروط.

شروط الاستفادة من منحة الأراضي السكنية: