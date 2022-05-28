الهلال الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة في مختلف مناطق المملكة

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول لعدة وظائف شاغرة وهي أخصائي إسعاف وطب طوارئ، للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة السعودية، وذلك عن طريق المسابقة الوظيفية وفقا لعدة شروط متطلبة لابد من توافرها في المتقدم سنتعرف عليها في هذا المقال.

شروط القبول في وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي

توجد عدة شروط لابد من توافرها في المتقدم لوظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمملكة وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم لتلك الوظائف سعودي الجنسية، ومقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف حاصل على البكالوريوس في الخدمات الطبية الطارئة.

إذا كانت الشهادة الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة العربية السعودية، فيجب أن تكون معادلة من قبل وزارة التعليم.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على تسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات السعودية.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على دورة bls ودورة Acls، ويجب أن تكون سارية المفعول.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على إحدى الدورتين وهما دعم الإصابات المتقدم phtls أو Itls.

يجب أن يكون المتقدم لائق صحيا للوظيفة المطلوب شغلها وفقا للشروط.

يجب أن يكون لديه القدرة على استخدام الحاسب الآلي.

يجب أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات التحريرية والعملية وجميع المقابلات الشخصية.

يجب أن يكون المتقدم مستعد للعمل وفقا لحاجة الهيئة في أي منطقة بالمملكة العربية السعودية.

تكون الأفضلية للشخص الذي يمتلك رخصة قيادة سارية المفعول.

يجب أن يكون المتقدم قد حصل على جميع جرعات لقاح كورونا.

أماكن العمل لوظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي

تختلف أماكن العمل للأخصائيين عن الأخصائيات، فيسمح للأخصائين بالعملوفي أي منطقة بالمملكة العربية السعودية حسب احتياج الهيئة.

وبالنسبة للأخصائيات فمتاح العمل بفرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة.

الوثائق المطلوبة للتقديم على وظائف الهلال الأحمر السعودي