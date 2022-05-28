رفع إيقاف الخدمات سريعا بوابة ناجز najiz.sa التي تخص بالعمل الإلكتروني لوزارة العدل بالمملكة، حيث أطلقتها الوزارة بالفترة الأخيرة ولاقت قبول وإقبالا كبيرا من المواطنين لما فيها من تيسير الاستخدام فس أعمال تسجيل القضايا والاستعلام عنها وتسديد المصروفات والغرامات، ويتابعها أيضا المعاقبين بإيقاف الخدمات للتعرف على حقوقهم والمحظورات عليهم بسبب العقوبة.

“في 3 خطوات” رفع إيقاف الخدمات سريعا بوابة ناجز najiz.sa خدمة ( مصارف – مرور) يوم واحد

تحرض وزارة العدل بالمملكة على تطبيق العدل بين المواطنين وأيضا تطبيق القوانين على المقيمين إقامات دائمة أو مؤقتة، حيث يكون مظلة القانون تشمل الجميع وعلى الجميع الالتزام التام بها، ويتم ذلك بوضع القوانين التي تنظم التعامل والاقتراض وقوانين الأسرة وغيرها وتلزم الجميع بها، ويكون على المخالفين الوقوع تحت طائلة القانون، ويتم معاقبة الحاصلين على الأحكام بالحبس أو بالعقوبات المالية بالإضافة إلى رفع الخدمات عنهم لحين الوفاء بالالتزامات والمستحقات.

الخدمات التي يتم المعاقة عليها برفع الخدمة

التسهيلات المقدمة من المصارف والتي تخص الاقتراض والتمويل لبناء المساكن أو الترميم أو غيره، ويكون المعاقبة هنا بسبب عدم الوفاء بأقساط سابقة تم جدولتها وتسجيلها للمواطن المقترض من المصرف، وبعد أن يحصل على العقوبة بعد عدم الوفاء بها لا يكون من حه الحصول على قرض جديد.

خدمات المرور والتي يكون منها تجديد رخصة القيادة، حيث يكون من أساس تجديد الرخصة الوفاء بالغرامات المقدمة، ويحصل المواطن على عقوبة إيقاف الخدمة بسبب عدم سداد غرامات سابقة أو الحصول على أكثر من غرامة، ولا يكون من حقه قيادة المركبة بالمملكة دون تجديد الرخصة.

يكون عقوبة عدم الوفاء بالمصروفات والالتزامات الأسرية، والحصول على أحكام ضد المواطن أو المقيم أن يتم اقتطاع نسب من الراتب الخاص به وإيقاف الخدمات لحين سداد كافة الالتزامات عليه، وتحرص الوزارة هنا على عدم ضياع الحقوق وان يلتزم كل فرد بالمسؤوليات المطلوبة منه.

يمنع المعاقب من السفر إلى الخارج أو تجديد جواز السفر والحصول على تأشيرة حتى يقوم بالوفاء بالالتزامات المطلوبة منه جميعها.

الخدمات التي لا يتم المعاقبة برفع الخدمة فيها

خدمات التعليم، حيث لا يتم حرمان المعاقب من التسجيل بالمدارس الحكومية أو دخول الاختبارات، ولا يتم حرمان أولاده كذلك.

وكذلك الخدمات الصحية يقوم بالتمتع بكافة الحقوق الصحية من الكشف والفحص وغيرها.

التصرف في الأموال حيث يكون من حقه التصرف في أمواله بينما لا يكون من حقه التصرف في عقارات بالبيع.

كيفية رفع إيقاف الخدمات سريعا عبر بوابة ناجز للخدمات العدلية