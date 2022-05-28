نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444 عبر الموقع الإلكتروني في المقال التالي
نظام نور تسجيل رياض الأطفال، تبدأ عمليات البحث في هذه الأيام عن الخطوات المتبعة من اجل التسجيل في رياض الأطفال نظام نور، حيث يمكن لأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية تسجيل الأبناء في مرحلة رياض الأطفال من خلال موقع نور الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم السعودية، ويقدم موقع نظام نور التوفير على كافة الأشخاص مثل الطلبة وأولياء الأمور عدم التوجه إلى الجهات التعليمية سواء من اجل التسجيل أو معرفة نتائج الطلاب، حيث من خلال الموقع الإلكتروني يمكن الحصول على عدد من الخدمات التعليمية الهامة، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على خدمه هامه وهى تسجيل رياض الأطفال نظام نور 1444 ونعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الآمر، ونعرض لكم أيضا رابط التسجيل الخاص بهذه المرحلة التعليمية.
نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444
أوضحت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال السؤال التي يطرح هذه الأيام وهو متى يبدأ تسجيل رياض الأطفال، ومن المعروف أن موعد تسجيل رياض الأطفال في نظام نور الإلكتروني يبدأ من يوم 28 شوال 1443 وتستمر عمليه نظام نور تسجيل طالب جديد و تسجيل رياض الأطفال على مدار العام الدراسي، وعمليات التسجيل تشمل الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، ومن خلال هذه المقالة سوف نوضح لكم خطوات التسجيل في رياض الأطفال من خلال موقع نظام نور الإلكتروني بالإضافة إلى رابط التسجيل.
رابط وخطوات التسجيل في نظام نور رياض الأطفال
- أولا يتم الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني.
- بعدها تقوم بعمليه تسجيل الدخول بعد كتابة الاسم المستخدم وكلمة المرور.
- بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تسجيل ولي أمر جديد وبعدها يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة.
- بعد أتمام الخطوة السابقة يتم الضغط على تبويب تسجيل طالب جديد.
- بعدها تقوم بكتابة هوية الطالب الوطنية.
- في الخطوة التالية تقوم بكتابة كل المعلومات الخاصة بالطالب الأساسية في الحُقول المُخصصة لذلك.
- يتوجب على ولي الأمر كتابة المعلومات الخاصة بـ”الروضة” التي سوف يلتحق بها الطالب.
- بعدها تقوم بالضغط على خيار “حفظ طلب التقديم.
- ومن ثَم إدخال المُستندات المطلوبة ويليه التأكيد على المعلومات.
- في الأخير سوف يستلم ولي الأمر “الرقم الخاص بالطلب”، والرابط المُخصص لمُتابعة حالة التقديم من خلال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني الخاص به.
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