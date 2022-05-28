التعليم السعودي يعلن موعد بداية الاختبارات النهائية ١٤٤٣ الترم الثالث لجميع المراحل الدراسية

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عمر شويل - جدة التعليم السعودي يعلن بداية الاختبارات النهائية ١٤٤٣ الترم الثالث ، حيث نشرت وزارة التعليم جدول الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث حسب التقويم الدراسي الذي تم اعتماده مع بدء الدراسة بالعام الجاري، فقد دشن أولياء الأمور والطلاب عمليات بحثية مكثفة للبحث عن موعد بدء الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث، والذي سوف نتناول كافة التفاصيل عبر السطور التالية.

بداية الاختبارات النهائية ١٤٤٣ الترم الثالث

ما زلنا نتابع معكم تفاصيل جدول الاختبارات النهائية 1443 الفصل الدراسي الثالث، من المشار أليه أن الترم الثالث بدأ بالمملكة العربية السعودية من يوم الأحد 17 شعبان 1443، والموفق يوم 20 مارس 2022، علي أن يستمر الطلاب في الدراسة الحضورية حتي نهاية الاختبارات بالترم الثالث، وزارة التعليم السعودية اعتمدت يوم الأحد 20 ذو القعدة 1443 والموافق بتاريخ ميلادي التاسع عشر يونيو 2022 ليكون موعد بدء الاختبارات النهائية، وسوف تستمر الاختبارات حتي نهاية يوم الخميس الموافق 1 ذو الحجة 1443.

جدول الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث

بالإضافة إلي ما سبق ذكره من وزارة التعليم السعودية حول تحديد موعد بداية الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث، فقد نشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية جدول الاختبارات والذي تضمن التالي:

من خلال الجدول السابق فقد تم تحديد موعد الامتحانات علي النحو التالي:

اختبارات الفترة الثانية ستكون من يوم الأحد الموافق ١٤٤٣/١١/٦ وذلك من الأسبوع الحادي عشر.

الاختبارات النهائية ستكون بموعد الأحد الموافق ١٤٤٣/١١/٢٠ بالأسبوع الثالث عشر.

ستكون بموعد الأحد الموافق ١٤٤٣/١١/٢٠ بالأسبوع الثالث عشر. اختبارات الدور الثاني يوم الأحد الموافق ١٤٤٣/١١/٢٧ بالأسبوع الرابع عشر.

كم باقي على موعد الاختبارات النهائية ١٤٤٣ الترم الثالث

نوضح كم باقي علي اختبار نهاية العام الدراسي بالفصل الثالث بالأيام من خلال توقيت العد التنازلي.

نهاية العام الدراسي 1443

أوشك العام الدراسي 1443 علي الانتهاء وما زال متبقي من الوقت ما يقارب من 22 يوم لموعد بداية الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث، ومع ذلك فقد تم تحديد 1 ذو الحجة 1443 نهاية العام الدراسي الجاري، ووضحت وزارة التعليم السعودية ان تاريخ نهاية الفصل الدراسي الثالث يشمل الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية.

بداية العام الدراسي 1444

من خلال الخطط الدراسية التي تقدمها وزارة التعليم للنهوض بالتعليم السعودي، وفي أطار مشاركة الطلاب في سوق العمل وتوطين المهن لما يتناسب مع الخريجين من طلاب المملكة، فقد كشفت وزارة التعليم عن تفاصيل جدول التقويم الدراسي 1444 والذي تضمن التالي:

تم وضع الجدول ليتضمن في الاعتبار جميع أيام العطل بالإضافة إلى التغييرات الجديدة وهي عودة الطلاب والمعلمين مع بعضهم البعض، ويعد ذلك التقويم هو المتمم للعام الدراسي 1443- 1444.

تعرفنا من خلال العد التنازلي المرفق بالمقال كم باقي علي موعد بداية الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث.