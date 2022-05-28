برنامج سكني 1443 يوضح أسباب تأخر صرف الدعم لبعض المستفيدين وإيداع القرض العقاري sakani.sa

بعد الكثير من التساؤلات التي صدرت من المواطنين فبر مواقع التواصل الاجتماعي، قام المسؤولين في برنامج سكني بالتوضيح والإعلان عن أسباب التأخر في صرف الدعم لبعض المستفيدين من البرنامج، كما أكدوا على أن جميع المستحقين سوف يحصلون على الدعم الخاص بهم، وذلك لطمأنة الجميع بعد أن قام البعض بتقديم شكوى بسبب عدم صرف الدعم لهم، حيث يعمل البرنامج على تقديم منح للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن ضمن الخطة التي وضعتها وزارة الإسكان السعودية لدعم مواطنيها، وحقق البرنامج نجاح كبير منذ أن تم إطلاقه ويستمر البرنامج في صرف الدعم الذي تم تحديده.

لماذا تأخر صرف دعم سكني 1443

وقام المسؤولين عن برنامج سكني بالرد على جميع التساؤلات التي وردتهم من خلال حساب العناية بالمستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث أكدوا على أنهم ما زالوا يعملون من أجل إيداع كافة مبالغ الدعم السكني للمستفيدين والمسجلين ضمن قوائم وزارة الإسكان، كما أكدوا بانهم سوف يقوموا بإيداع كافة المبالغ المستحقة في الحسابات البنكية للمستفيدين في أقرب وقت ممكن، وأنه لا داعي للقلق وأن العمل جاري في هذا الأمر.

ما هو برنامج سكني لدعم المواطنين

ويعد برنامج سكني أحد البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية خلال السنوات السابقة من أجل دعم المواطنين ضمن رؤية المملكة 2030 وتم الإعلان عنه من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمواطنين الذين قاموا بالتسجيل من خلال موقع سكني الإلكتروني وتم فحص طلباتهم وقبولهم بعد التأكد من استحقاقهم للحصول على الدعم، ويتم منحهم قرض عقاري مدعوم للأسر السعودية من أجل تمكينها من تملك المسكن، ويستفيد من ذلك البرنامج الكثير من الفئات المستحقة مثل الأسر محدودة الدخل والأرامل والمطلقات وغيرهم.

القرض العقاري من برنامج سكني

وقام برنامج سكني بتوفير عدد من الوحدات تحت الإنشاء من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بهم أو عبر التطبيق والذي يمكن الدخول عليه من خلال الجوال، ويأتي ذلك ضمن 115 مشروع يحتوا على نحو 150 ألف وحدة سكنية، ويتم منحهم قرض عقاري يمكنهم من تملك تلك الوحدات، كما يمكن أيضا من خلال ذلك القرض شراء وحدات سكنية جاهزة وذلك لمنح المستفيدين الحرية في اختيار الموقع الذي يرغبون فيه.