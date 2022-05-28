تمويل رقمي بدون كفيل وبأقل فائدة ودون اشتراط جهة العمل

يستطيع الآن المواطن من تحقيق كل ما يريد من خلال الحصول على أسرع تمويل رقمي لا يحتاج إلى وجود كفيل وأيضاً لا يشترط إعتماد جهة عمل محددة فكل ما يحتاجه الراغب في طلب التمويل هو تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل ثم طلب التمويل مباشرة وأيضاً دون إنتظار ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على تفاصيل أسرع تمويل رقمي لدى شركة إمكان للتمويل.

تمويل رقمي بدون كفيل لدى شركة إمكان للتمويل

تمنح شركة إمكان للتمويل الآن فرصة الحصول على أسرع تمويل شخصي من خلال طلب التمويل عن طريق تحميل تطبيق شركة إمكان للتمويل بالسعودية والتمتع بالعديد من المزايا الأخرى والتي توفر للعملاء العديد من المزايا عند طلب التمويل الشخصي المصغر ومنها ما يلي

يتميز التمويل الشخصي لدى شركة إمكان بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي لدى شركة إمكان بأنه لا يحتاج لوجود كفيل أو ضامن.

يتميز أيضاً التمويل الشخصي لدى شركة إمكان بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري عند التقديم.

متاح أيضاً الحصول على تمويل شخصي يبدأ من 2000 ريال سعودي وربما يصل إلى 50 ألف ريال سعودي.

أيضاً يتميز التمويل المصغر من شركة إمكان بأنه لا يشترط إعتماد جهة العمل.

طلب التمويل الرقمي لدى شركة إمكان للتمويل

توفر شركة إمكان للتمويل العديد من المنتجات التمويلية الميسرة للعملاء وأيضاً أهم ما يميز تمويل شركة إمكان بأنه يمكن الحصول على التمويل من خلال الإنترنت اونلاين عن طريق إتباع الخطوات التالية

تحميل تطبيق شركة إمكان على الجوال.

يتم التسجيل بالتطبيق من خلال الهاتف.

بعد ذلك يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب التمويل.

ارفاق المستندات المطلوبة.

بعد الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل.

يتم أيضاً التحكم في مبلغ التمويل إلكترونيا.

كما يتم أيضاً السداد والتوقيع إلكترونيا.

شروط تمويل شركة إمكان المصغر

هناك عدد من الشروط التي وضعتها شركة إمكان من أجل الحصول على الموافقة السريعة على طلب التمويل المصغر ومن بين تلك الشروط ما يلي