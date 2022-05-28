انخفاض أسعار البيض في السعودية اليوم بعد موجة ارتفاع سعر منتجات الألبان والدواجن

شهدت أسعار البيض اليوم في المملكة العربية السعودية انخفاض بعد الزيادة التي شهدها خلال الفترة الماضية، والتي جعلت بعض المواطنين يعزفون عن شراءه بسبب تلك الارتفاعات، كما ناشدوا وزارة التجارة لحل الأزمة وضبط السعر من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كان قد وصل سعر الطبق إلى أكثر من 20 ريال، ليعود من جديد وينخفض بعد تحرك الحكومة السعودية في ضبط الأسعار حفاظا على المواطنين وحمايتهم من التجار الذين يقوموا برفع الأسعار بدرجة مبالغ فيها، وهو ما يجعل المواطنين لا يستطيعون شراء الكثير من المنتجات والتي يكون بعضها أساسي لديهم مثل البيض ومنتجات الألبان وغيرها من المنتجات الغذائية.

انخفاض أسعار البيض في السعودية

وعملت وزارة التجارة خلال الأيام الماضية على تلبية طلبات المواطنين ومراقبة التجار من أجل ضبط الأسعار على العديد من المنتجات ومن بينها البيض وبالفعل شهدت الأسواق اليوم انخفاض في الأسعار ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض أكثر خلال الفترة المقبلة، كما قامت بعض المتاجر بعمل عروض على البيض وتخفيضات وصلت إلى 50% وهو ما جعل المواطنين يقبلون بشكل كبير على تلك المتاجر وشراء ما يلزمهم، وسوف تستمر الجهات المعنية في المملكة خلال الفترة المقبلة بالعمل بشكل جاد من أجل عدم تأثر المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع والتي تأثرت بشكل كبير على الأحداث العالمية التي تسببت في ارتفاعات كثيرة بمختلف أنحاء العالم.

أسباب ارتفاع سعر البيض خلال الفترة الماضية

وأكدت لجنة منتجي الدواجن بأن الارتفاع في الأسعار الذي شهدته الدواجن والبيض هو أمر طبيعي بعد أن ارتفعت أسعار الشحن والأعلاف، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تلك الأسعار، وأضافت اللجنة أن الأعلاف التي يتم استخدامها يتم استيرادها من الخارج وترتبط بدرجة كبير بالأسعار العالمية والتي قد ارتفعت خلال الفترة الماضية، بسبب ما يمر به العالم من أحداث، مؤكدين على أن موجة ارتفاع الأسعار يشهدها العالم أجمع وليست المملكة فقط، كما أكدت اللجنة على أنهم سوف يعملون بشكل جاد على التوصل لحل عادل للمنتجين والمواطنين بحيث تجعل الأسعار تنخفض في الأيام المقبلة.