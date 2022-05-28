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عمر شويل - جدة كيفية حساب راتب التقاعد الطريقة الجديدة، استعلام عن راتب التقاعد، يقوم الكثير من الناس من كبار السن بالتساؤل عن راتب التقاعد في المملكة العربية السعودية، ويرغب الكثير في معرفة كيف يمكن الاستعلام عن راتب التقاعد، وفي موضوعنا هذا سوف نناقش كيف يمكن الاستعلام عبر استخدام شبكة الانترنت عن راتب التقاعد.

استعلام عن راتب التقاعد

سوف نتحدث عن كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد، ولكن قبل أن نبدأ في الحديث عن الاستعلام عنه، سوف نتحدث أولاً عن ما هو راتب التقاعد، وراتب التقاعد هو:-

وهو نوع من أنواع الرواتب الذي يحصل عليه الشخص الذي كبر عن سن الستين سنة.

هو نوع من أنواع الرواتب الذي يحصل عليه الشخص عن التقاعد المبكر، بغرض شي ما أو إعاقة أو إصابة عمل.

الاستعلام عن راتب التقاعد برقم السجل المدني

عند إنهاء أي عمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالجيش، يتوجب على المواطن معرفة المعاش التقاعدي لديه.

وأيضاً من السهل أن يقوم المنوب عنه بمعرفة راتب التقاعد، كما أن وزارة العمل أتاحت أن يعرف موعد الصرف أيضاً، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:-

أولاً تقوم بالضغط على هذا اللينك، وهي الصفحة الرسمية للمؤسسة العامة للتقاعد.

تقوم بكتابة الرقم القومي الموجود في بطاقة تحقيق الهوية الشخصية.

تقوم بكتابة رمز التحقيق، وهو عبارة عن عدد من الحروف والأرقام بألوان مختلفة، لكي يختبرك الموقع بأنك لست روبوت مبرمج على الدخول.

الاستعلام عن تقاعد العسكريين

تختلف طريقة الاستعلام الخاصة بالتقاعد من القطاع المدني إلى القطاع العسكري، وكل قطاع له قوانينه التي يسير عليها، وسوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن الراتب العسكري عبر الانترنت، وهي كالآتي:-

في البداية لابد أن تقوم بالضغط على اللينك التالي.

سوف نقوم بعدها بالضغط على خدمات الكترونية.

بعد ذلك نقوم بالضغط على التعريف بالمعاش.

سوف يظهر لك صفحة بها مجموعة من الخانات تقوم بكتابة البيانات الصحية فيها، والضغط على عرض.

سوف يظهر إليك كل ما يخص راتب المعاش.

التسجيل في مؤسسة التقاعد برقم السجل

يمكن التسجيل في موقع المؤسسة العامة للتقاعد من خلال هذا الرابط ، والذي يتيح مجموعة من الامتيازات للمشتركين، ومن أبرز الامتيازات هي:-