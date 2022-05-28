طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب 2022 وشروط الانضمام لبرنامج الدعم المادي

تبدو طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب 2022، من أكثر الأسئلة شيوعاً بين المواطنين في المملكة مستحقي الدعم، من أجل الانضمام إلى هذا البرنامج الذي قامت المملكة بإنشائه من أجل تسهيل الحياة على المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، إذ أصدر قبل سنوات من خلال مرسوم ملكي قبل أن يبدأ تطبيقه.

طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزاب 2022

التسجيل في حساب المواطن، هو أمر لا يستهلك منك وقتاً طويلاً، حيث يعتبر من الأمور البسيطة والسهلة، التي يمكن أن تقوم بها من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة، ولكن مع الالتزام بالشروط الواجب توافرها والتي تكون حكراً على المواطن السعودي وليس المقيم، وإليكم خطوات وكيفية التسجيل للعزاب:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لحساب المواطن

ثم الضغط على تسجيل مستخدم جديد

قم بتعبئة البيانات المطلوبة والتي منها تاريخ الميلاد ورقم الجوال وغيرها.

قم بإدخال رقم هويتك.

كتابة الرمز المرئي المتاح في الشاشة.

سوف يتم إرسال رسالة إلكترونية من خلال الهاتف.

قم بتدوين الأرقام الموجودة في الرسالة بالخانة المخصصة لها.

قم بإنشاء رقم سري.

سوف يتم الدخول إلى حساب المواطن الخاص بك.

قم بالولوج إلى صفحتك من الأيقونة الموجودة في أعلى الشاشة.

ثم أضف رقم حسابك البنكي

انقر على موافق.

شروط التسجيل في حساب المواطن للعزاب

يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط للعازب، حتى يُقدم على خطوة التسجيل في برنامج حساب المواطن والاستفادة من الدعم المادي الشهري له، ولكن ما هي تلك الشروط سنتعرف عليها:

-يجب أن يكون مواطن سعودي يمتلك الجنسية.

-إلا يقل عمره عن 18 سنة.

-إلا يكون دخله يتخطى ألفي ريال سعودي شهرياً.

إلا يكون مقيم خارج السعودية.

لا يعمل في هيئة حكومية تابعة للمملكة.

بعد استيفاء شروط التسجيل في حساب المواطن للعازب، واتباع الخطوات السابق ذكرها، للانضمام إلى البرنامج أون لاين دون الحاجة للتوجه إلى مصلحة حكومية، سيتم الرفض أو القبول بعد أقل من شهر، ومعرفة ما إذا كان مستوفي للشروط من عدمها، قبل أن ينتظم مع البقية في مواعيد إيداع الدفعات الشهرية.