نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز واستخراج تصريح الحج للمقيمين وشرط الاستخراج بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات حجز واستخراج تصريح الحج للمقيمين التي يأمل عدد كبير من الوافدين المقيمين في المملكة أن يتعرف على طريقة حجز واستخراج تصريح للحج، وتلك خدمة إلكترونية تقوم بها وزارة الحج والعمرة للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ومن المعروف أن فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة واصبح من هذا الوقت شئ أساسي تمني أن يناله كل مسلم في العالم الإسلامي، ومن هذا المنطلق تقوم السلطات السعودية كل عام بتطوير خدماتها الإلكترونية كي تسهل علي الجميع أداء المناسك المقدسة بكل سهوله ويسر، ولهذا تتصف هذه الخدمة بانها لا تحتاج إلي متطلبات كثيرة ويجب الالتزام بها، وتكون وزارة الحج والعمرة هي المسئولة عن كافة الإجراءات إلي جانب الإجراءات الحكومية التي يقوم بها الحاج أو المعتمر وتحاول أن تقدم خدمات لزوار بيت الله على ارقي مستوى، ويجب على الحجاج الالتزام بالتدابير الاحترازية التي شددت عليها الوزارة للأداء الحج هذا العام وذلك من السهل اكتشاف حجز واستخراج تصريح حج إلكترونيا بالقيام بعدة خطوات.

خطوات حجز طلب الحج للمقيمين بالمملكة

ومن المعروف أن حج بيت الله الحرام هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة، ولهذا في السنوات الأخيرة استطاعت السلطات السعودية القيام بعدة خطوات لتسهيل استخراج تصريح الحج للمواطنين والمقيمين بالمملكة السعودية، وذلك لتوفير الخدمات للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي توفير للوقت والجهد المبذول، وخصوص استخراج تصريح الحج لابد من اتباع الخطوات المعلنة من قبل الوزارة وجاءت هذه الخطوات كما يلي:

القيام بالدخول على رابط موقع وزارة الحج والعمرة. بدء الضغط على قائمة الخدمات والحجز. القيام من القائمة السابقة اختيار طلب حجز . كتابة أعداد الحجاج من الذكور والإناث. إدخال اسم المدينة وتحديد برنامج الحجز والضغط على إرسال. اختيار واحد من برامج الحج المتوفرة،والحجز من خلال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني . تسجيل البيانات المرسلة إليك على الهاتف وإرساله.

خطوات استخراج تصريح الحج للمقيمين بالمملكة

ما بخوص الوافدين المقيمين علي الأراضي السعودية أصحاب الجنسيات الأخري العاملة في جميع محفظات المملكة بالقيام بتوثيق بعض البيانات المطلوبة لحجز الحج لكى يتيح للمواطنين سهوله الإجراءات وتوفير الوقت والجهد لدى المقيمين بالمملكة واتخاذ تصريح الحج بمنتهى سهولة ومن اهم هذه البيانات:

يجب أحضار رقم الإقامة ورقم الهوية. وتحديد صلة القرابة ورقم هوية المحرم للأنثي. ثم ذكر تاريخ الميلاد واختيار وقت المغادرة. يجب الاطلاع على شروط الإلغاء والحجز ثم اختيار الموافقة. التأكد من صحة البيانات المدونة والضغط على تأكيد. ثم القيام بالطباعة والحجز بعد تسديد الرسوم لمدة 3 أيام لكى يستخرج تصريح الحج.

شروط استخراج تصريح الحج للمقيمين بالمملكة

في البداية نوهت الوزارة علي انه يتم إصدار تصاريح أداء العمرة والصلاة في الروضة لمن لم تثبت إصابته بفيروس كورونا الحجز المسبق لتصريح العمرة عن طريق إحدى التطبيقين (اعتمرنا أو توكلنا) إما بحسابه مباشرة أو عن طريق إضافة الشخص كمرافق في تطبيق اعتمرنا وهو التطبيق الرسمي للوزارة، كما سمحت السلطات السعودية​ بأداء العمرة للفئة العمرية من خمس سنوات فما فوق لمن لم تثبت أصابته بالعدوي، ومن هذا المنطلق وثقت السلطات السعودية على الحجاج داخل وخارج السعودية بعض الشروط واهمها: