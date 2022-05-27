نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان المطور للعزباء ومتى يتوقف صرف معاش؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم يكن التغيير في شروط الضمان المطور للعزباء تغييرًا جوهريًا، وسبب التغيير يرجع إلى أن معظم البنود التي تم تطويرها لا يعلمها العديد من مستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث يعد برنامج التضامن الاجتماعي من أهم البرامج المقدمة من قبل الحكومة، فكان تأسيسها بغرض استهداف الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل والعمل على رفع العبء عنها.

شروط الضمان المطور للعزباء

قامت وزارة الموارد البشرية بإتاحة الحماية والدعم الاجتماعي؛ كي يتمكن كافة فئات المواطنين وبشكل خاصة العزباء من التسجيل، ولكن هناك شروط الضمان المطور للعزباء التي يجب توافرها للتمكن من الحصول على الضمان، فالحكومة تعمل جاهدة رغبة في تحقيق حياة كريمة لمواطنيها، حيث يجب أن تكون:

سعودية الجنسية، فالضمان لا يشمل الوافدين. من المقيمين بالمملكة بصورة مستقرة، فالموجودين خارج المملكة لا يشملهم الضمان. محدودة الدخل، وألا يكون لها عائل. أن تكون ابنة لأرملة سعودية الجنسية. ألا يوجد بحوزتها أراضي أو أية ممتلكات. ألا يكون لها دخل شهري ثابت. تقديم أوراق وبيانات تثبت أنها غير قادرة على العمل، في حال إصابتها بالأمراض الخطيرة.

ما هي المستندات المطلوبة؟

يجب أن تتوافر الأوراق التالية؛ فهي من شروط الضمان المطور للعزباء حتى يتم صرف المعاش:

نسخة من بطاقة الرقم القومي أو أي مستند؛ لإثبات الشخصية. تقديم بيان بالدخل الإجمالي للأسرة وقيمته. إقرار يفيد بعدم وجود أي دخل للعائلة، في حالة معدومي الدخل. تقديم إقرار يفيد بعدم وجود أقارب تلزمهم نفقة المستحق.

ما هي طريقة التسجيل في الضمان؟

تتلخص الطريقة فيما يلي:

التوجه إلى الموقع الرسمي للتضامن الاجتماعي.

التسجيل من خلال إدخال رقم الهوية والرقم السري.

أنقر “الخدمات الإلكترونية”.

اختار خدمة المعاش الضماني، ثم يتم اختيار “التقديم الآن”.

قم بتعبئة البيانات والتي تتمثل في: بيانات العائل، بيانات الطلب، بيانات الحساب البنكي، بيانات الدخل.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

الموافقة على الشروط بعد قراءتها بعناية.

أنقر “تقديم الطلب”.

متى يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور؟

يتوقف المعاش إذا:

تخلف أحد شروط الاستحقاق. إذا تم إثبات أن البيانات المقدمة غير صحيحة. إذا تأخر المستحق في تحديث البيانات التي تطلبها الوزارة لمدة شهر من تاريخ إبلاغه بطلب التحديث.

نظام الضمان الاجتماعي المطور هو أهم الأنظمة الجديدة التي أطلقتها الحكومة السعودية للعزباء وغيرها من المواطنين، ولكن هناك شروط الضمان المطور للعزباء يجب توافرها للحصول على المعاش.

تتمثل شروط الضمان المطور للعزباء في عدد من النقاط وهي التي تم إيضاحها في الفقرات السابقة للمقال.