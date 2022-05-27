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عمر شويل - جدة مجموعة السعودية في كأس العالم في قطر 2022 ، المجموعة السعودية في مونديال 2022 ، بعد أن تأهل المنتخب السعودي للمرة السادسة لكأس العالم 2022 وخاض التصفيات الصعبة ، بدأ البحث عن المجموعة السعودية للمشاركة في مونديال مونديال التي تقام في نوفمبر 2022. سنتعرف من خلال موقع ثقفني على توزيع مجموعات مونديال 2022 وبعض التفاصيل المتعلقة بمجموعات المباريات.

قرعة كأس العالم



القرعة هو الذي يحدد الفرق المشاركة في المونديال ، وتم الإعلان عنه في 1 أبريل 2022 م. وبحسب التوقعات فإن توقيت المباريات قد يكون بين 11/21/2022 و 18/12/2022. وستكون المباراة الافتتاحية أيضا بين المنتخب القطري والمنتخب الإكوادوري ، إضافة إلى مباريات باقي الدول ، بحسب تصنيفها في المجموعات المختلفة.

مجموعة السعودية في كأس العالم قطر



حُسمت مجموعة المنتخب السعودي في مونديال 2022 ، بعد أن تأهل المنتخب ووصل إلى النهائيات للمرة السادسة. نتج عن القرعة تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة والرابعة مع الفرق التالية:

منتخب الأرجنتين لكرة القدم.

المنتخب المكسيكي.

فريق بولندا.

المنتخب السعودي.

مجموعات كأس العالم



بعد قرعة مونديال قطر ، تم تقسيم المنتخبات الـ 32 المتأهلة للنهائي إلى 8 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

منتخب قطر.

السنغال.

منتخب هولندا.

منتخب الإكوادور.

منتخب قطر. السنغال. منتخب هولندا. منتخب الإكوادور. المجموعة الثانية:

منتخب إنجلترا.

إيران.

منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

الفائز بالمنتخبات الوطنية لأوكرانيا أو اسكتلندا.

منتخب إنجلترا. إيران. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية. الفائز بالمنتخبات الوطنية لأوكرانيا أو اسكتلندا. المجموعة الثالثة:

منتخب الأرجنتين لكرة القدم.

منتخب المكسيك.

فريق بولندا.

منتخب المكسيك.

منتخب الأرجنتين لكرة القدم. منتخب المكسيك. فريق بولندا. منتخب المكسيك. المجموعة الرابعة:

المنتخب الوطني للدولة الفرنسية.

المنتخبات الوطنية البيروفية والاسترالية.

منتخب الدنمارك.

المنتخب التونسي.

المنتخب الوطني للدولة الفرنسية. المنتخبات الوطنية البيروفية والاسترالية. منتخب الدنمارك. المنتخب التونسي. المجموعة الخامسة:

المنتخب الاسباني.

المانيا .

المنتخب الياباني.

الفريق الفائز من كوستاريكا ونيوزيلندا.

المنتخب الاسباني. المانيا . المنتخب الياباني. الفريق الفائز من كوستاريكا ونيوزيلندا. المجموعة السادسة:

الفريق الكندي.

المنتخب البلجيكي

المغرب.

المنتخب الكرواتي.

الفريق الكندي. المنتخب البلجيكي المغرب. المنتخب الكرواتي. المجموعة السابعة:

منتخب البرازيل.

صربيا.

المنتخب السويسري.

منتخب الكاميرون.

منتخب البرازيل. صربيا. المنتخب السويسري. منتخب الكاميرون. المجموعة الثامنة:

المنتخب البرتغالي.

منتخب أوروغواي.

كوريا الجنوبية.

منتخب غانا

مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم

ويخوض المنتخب السعودي مباريات صعبة نوعا ما خلال نهائي المونديال ، حيث يواجه منتخبات قوية منذ البداية مع منتخب الأرجنتين ، ثم ضد بولندا ، وستكون المواجهة الأخيرة ضد المكسيك. وفيما يلي جدول مواعيد مباريات المنتخب السعودي في مونديال 2022