نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وشروط التسجيل في الحج وخطواته ورقم وزارة الحج المجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد وشروط التسجيل في الحج هو من اهم الأسئلة التي يتداولها الكثير من الذين ينون أن يقومن بأداء المناسك المقدسة هذا العام، وذلك بعد أن صرحت السلطات السعودية أن هذا العام سوف تستقبل عدد اكبر من العام السابق وإلغاء بعض من الإجراءات الاحترازية التي كانت قد تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة بسبب عدم انتشار إي عدوي بين حجاج بيت الله الحرام وضيوف المسجد النبوي الشريف، وسبق أن تحدثنا عن كيفية التسجيل في مقدمي خدمات الحج للأجانب في مقال سابق، ومن المقرر أن تستقبل المملكة العربية السعودية هذا العام مليون شخص للحج من عدة دول مختلفة، وقد أوضحت مواعيد فتح أبواب التسجيل عبر منصة وزارة الحج والعمرة الرسمية وذلك في البيان الرسمي الذي نشرته الوزارة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف علي كافة تفاصيل التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة السعودية.

موعد وشروط التسجيل في الحج

كما أوضحت الوزارة أن قانون العمل السعودي يوضح حق الموظف في إجازة بأجر لأداء فريضة الحج والعمرة، وقامت الوزارة في السعودية إلي تقسيم عدة أقسام ومواعيد والتي سبق وان نوهنا عنها في مقالات سابقة مثل موعد التسجيل في حج الداخل والذي وضحنا فيه كافة تفاصيل حج الداخل، إما في سياق السطور التالية سوف نوضح لكم موعد وشروط التسجيل في الحج.

موعد التسجيل في الحج

أعلنت الوزارة انه سوف يتم بدأ التسجيل في الحج من يوم 13 يونيو 2022م وينتهي حتى يوم 23 يونيو فقد جعلت وزارة الحج والعمرة التقديم ويكون التسجيل للجميع متاح خلال عشره أيام فقط. من الضروري قبل البدء في تسجيل طلب الحج الاطلاع على شروط والتأكد من توافرها في شخص الحاج كما يتم تجهيز بعض الأوراق المطلوبة حتى ينال الطلب علامة القبول.

شروط التسجيل في الحج

لا بد على المتقدم أن يتجاوز سن 18 عام وأن لا يزيد عن 65 عام.

الأولوية للذين لم يؤدوا شعائر الحج من قبل.

الحصول على كافة التطعيمات مع تقديم مستند بذلك خلال التقديم.

يجب الالتزام بتعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية.

يلزم الخضوع لاختبار تحليل فيروس كورونا قبل السفر للحج على أن تكون النتيجة سلبية.

تحرص الوزارة على عدم قبول الأشخاص الغير محصنين بجرعات اللقاح وكذلك الذين يعانوا من أمراض مزمنة.

يستطيع جميع المواطنين والمقيمين التسجيل في الحج من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

يجب على الحجاج عند الوصول ارتداء الكمامات الطبية.

كما يمكن الاستفادة من خدمة التقديم على حج الداخل للمقيمين والتي تقدمها الوزارة لجميع الوافدين المقيمين في المملكة.

خطوات التسجيل في الحج

كما أفاده وزارة الحج والعمرة انه يمكن استخراج تصريح الحج للمواطنين ولكن لابد في البداية أنجاز بعض خطوات التسجيل التي اعتمدتها الوزارة وهي كما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة. بعد الدخول اضغط على الخدمات الإلكترونية ومن ثم الضغط على طلب حجز. تسجيل كافة البيانات من حيث الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية الوطنية مع ذكر عدد الحجاج المتقدمين ومن ثم النقر على برنامج الحج. كتابة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالمتقدم مع إرفاق كافة المستندات الرسمية بجانب الطلب. يجب دفع رسوم الفاتورة الخاصة بالتسجيل والتي من خلالها يحصل المتقدم على تصريح الحج. الجدير بالذكر إن الطلب يخضع لعملية البحث والتحري حول مدى صحة البيانات المسجلة لذا قد يستغرق الرد عدة أيام.

رقم وزارة الحج والعمرة المجاني

ويستقبل فريق خدمة العملاء كافة الأسئلة والاستفسارات طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع عن طريق هذا الرقم: 0125649999، كما أكدت الوزارة علي عقوبات من يقدم على الحج بدون تصريح والتي اشرنا إليها في مقال سابق، كما يمكن الاتصال بالوزارة عبر هذا الرقم 00966920002814، ويحصل المستخدم على رد سريع من الدعم الفني ويمكنكم الاتصال بداية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً.