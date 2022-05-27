نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة رسوم الإقامة المميزة في السعودية و ما هي شروطها والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قيمة رسوم الإقامة المميزة في السعودية تعتبر من أهم الموضوعات التي يكثر البحث حولها من قبل المقيمين في المملكة العربية السعودية ليمكنهم الحصول عليها والاستفادة بمزاياها، إن الإقامة المميزة عبارة عن نظام يحدد شروط ومزايا إقامة غير السعوديين في المملكة العربية السعودية تم تطبيقه منذ 1440/09/13 هـ الموافق، 18/05/2019 مـ، بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/106 ) الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتاريخ 1440/9/10هـ، وموافقة مجلس الوزراء عليه، وتتيح الإقامة المميزة للحاصلين عليها، التمتع بإقامة محددة أو غير محددة المدة في المملكة العربية السعودية، سواء بمفردهم أو مع أسرهم؛ وذلك وفقًا للوائح وأنظمة معينة، وبعد استيفاء الشروط التي حددتها الجهات المختصة، كما يمكن التعرف علي طريقة الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية برقم الإقامة 1443.

قيمة رسوم الإقامة المميزة في السعودية

تختلف رسوم الاقامة المميزة في السعودية باختلاف الغرض من الحصول على الإقامة، ورغبة الوافد في وجوده في المملكة بشكل دائم أو محدد المدة، وتم تحديد رسوم الاقامة الجديدة في السعودية على النحو التالي:

رسوم الإقامة المميزة المؤقتة في السعودية: 100 ألف ريال سعودي سنويًا؛ أي ما يعادل 27 ألف دولار أمريكي.

100 ألف ريال سعودي سنويًا؛ أي ما يعادل 27 ألف دولار أمريكي. رسوم الإقامة المميزة الدائمة في السعودية: 800 ألف ريال سعودي؛ أو ما يعادل 213 ألف دولار أمريكي.

شروط الاقامة المميزة في السعودية 2022

حددت حكومة المملكة العربية السعودية شروط الحصول على الاقامة المميزة في السعودية، وهي كالتالي:

وجود جواز سفر ساري المفعول. ثم وجود تقرير صحي يفيد بخلو الوافد من الأمراض المعدية. أن يكون السجل الجنائي للوافد خالي من السوابق. ثم يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام. في حال كان المتقدم داخل المملكة فلابد وأن تكون إقامته نظامية. ثم يشترط موافقة من الجهة المعنية على الإقامة المميزة سواء المؤقتة أو الاقامة الدائمة. سداد رسوم الاقامة المميزة في السعودية في مدة أقصاها 30 يوم من تاريخ الموافقة عليها. وثيقة تأمين طبي وفقًا لنظام الضمان الصحي واللائحة التنفيذية.

الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة المميزة في السعودية

يجب إرفاق الأوراق والمستندات التالية مع طلب الحصول على الاقامة المميزة:

جواز سفر ساري المفعول. ثم تقديم مستند يفيد بقدرة المتقدم المالية (الملاءة المالية للمتقدم). سجل جنائي يؤكد خلو المتقدم من أي سابقة جنائية. تقرير صحي معتمد، لا يزيد تاريخه عن 6 أشهر من تاريخ التقدم، عن حالة المتقدم الصحية وخلوه من الأمراض المعدية.

رابط الاستعلام عن صلاحية الاقامة

ضمن الخدمات المميزة التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية هو إمكانية التعرف على صلاحية الإقامة بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى زيارة مقرات الوزارة، وتتيح المنصة هذه الخدمة لكي يتعرف المقيمين على الموعد الذي سوف تنتهي فيه الإقامة ومن ثم يتمكنوا من تجديدها قبل انتهاءها، وقام موقع أبشر بتفعيل رابط استعلام يمكن من خلاله الحصول على التاريخ الذي سوف تنتهي فيه الإقامة بشكل دقيق.