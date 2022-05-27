طريقة توثيق عقد العمل عبر منصة قوى أو مدد

من الخدمات الجديدة التي نعمل على توضيحها طريقة توثيق عقد العمل عبر منصة قوى الإلكترونية، وهي خدمة تهم المواطن والمقيم، حيث يجب على طرفي العقد بعد إتمام الاتفاق على جميع البنود، التوثيق لما تم الاتفاق عليه، حتى يتم ضبط الحقوق والواجبات والالتزام بها وفق سند قانوني ملزم للطرفين، ويتم تحميل المقصر العقوبات التي وردت في النظام، كما يضمن العقد الحقوق بين الأفراد والشركات أو المؤسسات كبيرة أو صغيرة، وقد عملت العديد من الجهات الرسمية على حث العامل وصاحب العمل على توثيق العقود المبرمة بينهم، وبالأخص بعد تسهيل الإجراءات لتصيح إلكترونية من خلال منصة قوى.

هل توثيق عقد العمل يكون في منصة مدد أم منصة قوى

حتى يكون واضح للجميع، فقد أعلنت منصة قوى عن أن وزارة الموارد البشرية تعمل مع جميع الجهات الحكومية من اجل توحيد الجهود وتسهيل رحلة المستفيد من الموظفين، وتسهيل إجراءات توثيق عقود العمل وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، وإجراءات التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ليكون ذلك عبر المنصة الموحدة لقطاع الأعمال قوى.

وسيتم نقل كل عمليات توثيق العقود بشكل تدريجي إلى منصة قوى ونقل جميع العقود الموثقة من منصة مدى ومن التأمينات الاجتماعية إلى قوى، حيث ستضبح هي الوجه الإلكترونية المختصة بتلك الخدمات في المستقبل القريب، وبالفعل ومنذ 12 مايو 2022 بدأ اعتماد وتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى والتي هي المختصة الآن بهذا الإجراء.

خطوات توثيق عقد العمل عبر منصة قوى