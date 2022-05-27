نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة توثيق عقد العمل عبر منصة قوى أو مدد في المقال التالي
من الخدمات الجديدة التي نعمل على توضيحها طريقة توثيق عقد العمل عبر منصة قوى الإلكترونية، وهي خدمة تهم المواطن والمقيم، حيث يجب على طرفي العقد بعد إتمام الاتفاق على جميع البنود، التوثيق لما تم الاتفاق عليه، حتى يتم ضبط الحقوق والواجبات والالتزام بها وفق سند قانوني ملزم للطرفين، ويتم تحميل المقصر العقوبات التي وردت في النظام، كما يضمن العقد الحقوق بين الأفراد والشركات أو المؤسسات كبيرة أو صغيرة، وقد عملت العديد من الجهات الرسمية على حث العامل وصاحب العمل على توثيق العقود المبرمة بينهم، وبالأخص بعد تسهيل الإجراءات لتصيح إلكترونية من خلال منصة قوى.
هل توثيق عقد العمل يكون في منصة مدد أم منصة قوى
حتى يكون واضح للجميع، فقد أعلنت منصة قوى عن أن وزارة الموارد البشرية تعمل مع جميع الجهات الحكومية من اجل توحيد الجهود وتسهيل رحلة المستفيد من الموظفين، وتسهيل إجراءات توثيق عقود العمل وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، وإجراءات التسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ليكون ذلك عبر المنصة الموحدة لقطاع الأعمال قوى.
وسيتم نقل كل عمليات توثيق العقود بشكل تدريجي إلى منصة قوى ونقل جميع العقود الموثقة من منصة مدى ومن التأمينات الاجتماعية إلى قوى، حيث ستضبح هي الوجه الإلكترونية المختصة بتلك الخدمات في المستقبل القريب، وبالفعل ومنذ 12 مايو 2022 بدأ اعتماد وتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى والتي هي المختصة الآن بهذا الإجراء.
خطوات توثيق عقد العمل عبر منصة قوى
- الدخول على رابط تسجيل الدخول منصة قوى
- اختيار إضافة مستخدم جديد وإدخال البيانات.
- تفعيل الحساب وتحديد كلمة المرور والدخول من جديد على المنصة.
- اختيار الخدمات الإلكترونية
- خدمة توثيق عقود العمل أو اعتمادها.
- توجد هدمة العقود الوظيفية أو الانتقال الوظيفي
- الدخول على العقود الوظيفية
- يظهر عقد العمل المراد توثيقية
- استعراض تفاصيل العقد وكل البنود بدقة حيث في حالة التوثيق ستكون كل البنود ملزمة للطرفين
- الدخول على الخدمات والأدوات ثم الانتقال الوظيفي.
- إذا كان هناك طلب نقل يتم استعراض تفاصيل الطلب، ومنها يمكن استعراض تفاصيل الطلب
- الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط على القبول ويستمر الإجراءات لحين الموافقة على من جهة وزارة الداخلية حساب أبشر.
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