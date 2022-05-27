نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التقديم في منح الأراضي المجانية بمنصة سكني وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التقديم في منح الأراضي المجانية بمنصة سكني هي واحدة من المنح التي تقدمها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية للمواطنين من أجل الحصول على مسكن مناسب للأسرة للإقامة داخله، وذلك من خلال التقديم عبر الموقع الرسمي على الإنترنت لتوفير الوقت والجهد دون الحاجة للذهاب إلى مقرات العمل الخاصة بالوزارة، كما إن منحة الأراضي المجانية هي واحدة من المبادرات التي تقدمها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية للمواطنين والمواطنات حيث يحصل للمستفيد على قطعة أرض في أحد مدن السعودية وفقًا للمخططات السكنية التي أطلقتها الوزارة في وقتٍ سابق ضمن برنامج هذه المنحة، كما يمكن التعرف علي موعد صرف الدعم السكني 1443 وماهي شروط التسجيل والاستحقاق في برنامج سكني.

طريقة التقديم في منح الأراضي المجانية بمنصة سكني

يمكن للمواطنين والأفراد الراغبين في التسجيل في منح الأراضي المجانية التي تقدمها منصة سكني الإلكترونية عبر الإنترنت التابعة لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مباشرة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي والمعتمد للمنصة على الإنترنت، واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة سكني. ثم إدخال اسم المستخدم. كتابة كلمة المرور، ثم كتابة رقم الهوية الخاصة بالمتقدم. ثم الضغط على أيقونة تحقق. إنشاء حساب جديد من خلال النقر على أيقونة “تسجيل جديد” إذا لم يُكن لديك حساب داخل منصة سكني. تسجيل البيانات مباشرة عبر منصة أبشر من خلال صفحة النفاذ الوطني الموحد. النقر على أيقونة خدمة منح الأراضي. ثم الاطلاع على كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها. اختيار نوع السكن الحالي والضغط على أيقونة استمرار. الاطلاع على كافة البيانات المدخلة والتأكد منها قبل عملية الحفظ. كتابة بيانات وعدد أفراد الأسرة والتأكد منها، ثم الضغط على أيقونة متابعة. الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها المنصة، وهي:هل سبق لك أو لأي فرد ممن تعولهم السكن خارج المملكة؟ هل تملك عائلتك أصولًا تتجاوز مليوني ريال سعودي؟ هل سبق لك أو لأي من أفراد أسرتك امتلاك صك منزل خلال السنوات الخمس الماضية؟ ثم الضغط على أيقونة استكمال. ثم اختيار الأراضي المجانية. إدخال كافة البيانات المطلوبة. إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة. ومن ثم تقديم الطلب. الاحتفاظ برقم الطلب لمراجعة باقي الإجراءات.

شروط التقديم في منح الأراضي المجانية بمنصة سكني

هناك العديد من الشروط والأحكام التي وضعتها منصة سكني التابعة لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية من أجل التقديم لمنح الأراضي المجانية وذلك عبر الموقع الرسمي لمنصة سكني، وفيما يلي أبرز شروط التي يجب أن يستوفيها المواطنين الراغبين في التسجيل بمنح الأراضي المجانية في السعودية:

أن يكون المتقدم لهذه المنحة حاملًا للجنسية السعودية. ثم لا يمكن لمن تقدم في هذه المنحة التقديم مرة أخرى سواء كان الدعم حكومي أو خاص. يجب أن تكون الأسرة المقدمة لهذه المنحة مُقيمة في المملكة العربية السعودية. ثم يمكن التقديم للأسر التي لم يتوافر لها مسكن مناسب خلال الخمسة سنوات الأخيرة. لا يقل عمر المتقدم لهذه المنحة عن خمسة وعشرين عامًا ويتم استثناء بعض الحالات ومنها: المرأة السعودية الأرملة أو المطلقة ولديها أبناء تعولهم بشرط أن يكون مضى على طلاقها عامين أو أكثر. ثم يستثنى الإخوة المجتمعين عند وفاة الأب والأم. الأم الغير سعودية وتحمل جنسية أخرى ولديها أطفال من مواطن سعودي تعولهم. الاطلاع على كافة الشروط والأحكام التي تقدمها الجهات المتخصصة من أجل الحصول على دعم الأراضي المجانية.

شروط برنامج التمويل السكني في السعودية للمطلقات

أتاحت وزارة الإسكان برامج التمويل السكني للمطلقات ولكن بشروط:

يشترط امتلاك المتقدمة لمصدر دخل. ثم يجب ألا يتجاوز عمر المتقدمة 25 سنة. يشترط عدم امتلاك أي منزل ضمن آخر سنة من لحظة تقديم طلب التمويل. ثم يجب ألا تزيد مدة الطلاق عن السنتين. يجب ألا تمتلك المطلقة أصولاً مالية أو منازل تتجاوز قيمتها 5 ملايين ريال سعودي.

العوامل التي يتم من خلالها تحديد قيمة التمويل العقاري

أن السبب الأساسي في تحديد قيمة التمويل العقاري وهو السبب الرئيسي الذي يتم من خلاله شراء الوحدة السكنية، هل السبب من شرائها هو تجاري أو بغرض السكن، وبناء على ذلك سيتم تحديد قيمة التمويل العقاري، حيث يتم تحديد 90% بحد أعلى من قيمة الوحدة السكنية إذا كانت بهدف السكن، أما إذا كانت بهدف الاستثمار التجاري فيتم تحديد قيمة 80% من الوحدة السكنية.