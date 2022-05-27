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عمر شويل - جدة طريقة تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية ، طريقة تغيير الاسم في الحالة المدنية السعودية والمستندات المطلوبة لتنفيذ هذا الإجراء ، مع إلقاء الضوء على طريقة حجز موعد إلكترونيًا لتقديم طلب تغيير الاسم في ديوان الأحوال المدنية و ما هي الشروط التي يجب توافرها لكي يتم تغيير الاسم في الأحوال المدنية وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذا المقال لقراء موقع ثقفني



تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية

قدمت وكالة وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عددا من الاحتمالات المتعلقة بتعديل بيانات المواطنين السعوديين المسجلين في سجلات ، مثل تغيير أو تعديل الاسم أو حذف اسم الفخذ أو القبيلة وغيرها من الإجراءات المتعلقة بضبط الحالة المدنية لجميع مواطني المملكة ، وفي هذا السياق حددت الوكالة مجموعة من الإجراءات والشروط والخطوات التي يجب اتباعها لتنفيذ هذه التغييرات ، بالإضافة إلى مجموعة الأوراق والمستندات المطلوبة والطريقة المتبعة في ذلك ، لكنها أوضحت أيضًا أنه إذا رغب المواطنون في تنفيذ إجراء تغيير الاسم ، فإن ذلك يتطلب منهم الحضور شخصيًا إلى الفروع والمكاتب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المنتشرة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ، مع الأخذ في الاعتبار أن أي تغيير في بيانات الهوية الوطنية للمواطن السعودي لا يمكن أن يتم إلكترونيًا ، إما من خلال الموقع الرسمي أو من خلال أي موقع آخر.

طريقة حجز موعد تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية

استجابت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية لتوجيهات الحكومة الرشيدة للتحول الرقمي الكامل في المملكة بحلول عام 2030 م. أي مواطن ليس بحوزته إشعار يؤكد أنه قد حجز موعدًا في مكاتبها إلكترونيًا ، وفيما يلي خطوات حجز :

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.

انقر فوق علامة التبويب “أفراد أبشر”.

اذهب إلى علامة المواعيد على يسار النافذة وانقر على أيقونة الحالة المدنية.

أدخل الرقم القومي للمواطن.

أدخل تاريخ الميلاد (هجري أو ميلادي).

املأ رمز التحقق المرئي.

انقر فوق خيار “التحقق من بياناتي”.

اذهب إلى خدمة المواعيد.

انقر فوق أمر “حجز موعد جديد”.

اختر نوع الخدمة التي تريد الحصول عليها ، في هذه الحالة “خدمة تغيير الاسم”.

حدد منطقة السكن ، ثم حدد مكتب الأحوال المدنية الذي تريد حجز الموعد فيه.

مراجعة قائمة المواعيد المتاحة في مكتب الأحوال المدنية واختيار التاريخ المناسب.

انقر فوق أمر “تأكيد بيانات الموعد”.

إعطاء الأمر بطباعة الإشعار الظاهر وإرفاقه بالمستندات والأوراق المطلوبة عند زيارة مكتب الأحوال المدنية في التاريخ والوقت المحددين.

شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية

تتطلب عملية تغيير الاسم في الأحوال المدنية السعودية استيفاء مجموعة من الشروط ، بعضها يتعلق بتبرير السبب الذي دفع الشخص لتقديم طلب تغيير الاسم ، بشرط أن يكون هذا الدافع مقنعًا ، وما يلي: هي مجموعة شروط لتغيير الاسم في السعودية: