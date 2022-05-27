خطوات تصديق التفويض على تأشيرة عبر منصة أنجاز و كيفية التأكد من إصدار التأشيرة

خطوات تصديق التفويض على تأشيرة عبر منصة إنجاز والتي يمكن اتباعها عن طريق منصة أنجاز التابعة لوزارة الخارجية السعودية، حيث تعد تفويض تأشيرة من الخدمات التي تقدمها منصة أنجاز، وتعد خدمة من مجموعة خدمات تقدمها المنصة في مجال استقدام العمال إلى المملكة العربية السعودية لأجل العمل فيها، كما أن منصة أنجاز هي منصة أنشأتها وزارة الخارجية السعودية للمواطنين، حيث توفر من خلالها العديد من الخدمات في مجال التأشيرات، وتتيح المنصة التفويض على التأشيرات وتصديقها وتمديدها إلكترونياً، حيث تقدم منصة أنجاز عبرها خدمة تفويض إلكتروني للأفراد، تمكن المستفيد من التسجيل وإدارة التفاويض على التأشيرات التابعة له، وتتيح تصديق التفاويض واعتمادها إلكترونيا،كما يمكن التعرف علي خطوات إصدار تأشيرة زيارة عائلية لأم الزوجة و ماهو موعد فتح الزيارة العائلية.



خطوات تصديق التفويض على تأشيرة عبر منصة إنجاز

أقرت وزارة الخارجية السعودية من خلال منصة إنجاز أنه لا يستطيع الأفراد اعتماد التفويض إلا بعد تصديقه من قبل مكاتب الاستقدام، وبالنسبة للشركات والمؤسسات يجب أن يتم التصديق من الغرف التجارية، وسنعرض خطوات طريقة تفويض تأشيرة عمل أو زيارة كالآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة إنجاز. ثم اختيار أفراد أو قطاعات ومنظمات. اختيار خدمة التفويض على تأشيرة. ثم قراءة خدمات الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت. النقر على أيقونة موافق.

طريقة عمل تفويض إلكتروني للأفراد أو المؤسسات 2022

يتاح للأفراد والمؤسسات التعرف على كيفية تصديق التفويض على تأشيرة عبر منصة إنجاز باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة إنجاز للأفراد. أو الدخول إلى منصة إنجاز للشركات أو المؤسسات. ثم إدخال البيانات الآتية في أماكنها المخصصة (رقم التأشيرة، رقم السجل،اختيار جهة القدوم، رمز الصورة). النقر على أيقونة بحث. ثم ستظهر تفاصيل التأشيرة من رقم واسم الشركة ورقم الهوية. ستظهر قائمة المهن، وتحوي عدد الأشخاص والجنسية وجهة القدوم والعدد المتبقي لدفع التأشيرة. ثم الضغط عل أيقونة إضافة تفويض. إدخال اسم المكتب والترخيص التابع له. ثم إدخال الملاحظات إن وجدت. النقر على أيقونة إضافة. إدخال بيانات الدفع عبر الفيزا. النقر على أيقونة الدفع. ثم ستظهر صفحة التحويل إلى البنك المصدر لبطاقة الائتمان. النقر على أيقونة إرسال إلى البنك. إدخال الكود المرسل لرقم الجوال المسجل بالبنك، والضغط على submit . ستظهر صفحة نجاح عملية الدفع، ثم تصديق تفويض التأشيرة من مكاتب الاستقدام إذا كانت للأفراد، أو من الغرف التجارية إذا كانت للشركات والمؤسسات. ستظهر في صفحة التفويض على التأشيرة في حقل التفاويض في الممثلية تفاويض التأشيرات المصدقة. يمكن للمستخدم من حقل طلبات التفاويض المطلوبة، ثم التحقق من تفاويض التأشيرات المصدقة. يمكن للمستخدم طباعة تفويض التأشيرة المصدق لتقديمه لمكتب الاستقدام لإكمال الإجراءات.

التأكد من إصدار التأشيرة

يستطيع المستفيد أن يتأكد من أن تأشيرته قد أُصدرت عن طريق منصة إنجاز وذلك باتباع مجموعة من الخطوات، تبدأ بالدخول إلى موقع إنجاز، ثم إدخال البيانات المطلوبة كرقم الطلب، رقم الجواز، رمز الصورة، ثم يتبع ذلك بالنقر على أيقونة إجراء البحث، وأخيرا يقوم بالتحقق من التأشيرة المطلوبة.