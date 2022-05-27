شروط الدعم الريفي للنساء 1443 وطريقة التسجيل ، من الأسئلة المتداولة الشائعة بين السيدات السعوديات هو عن الشروط الخاصة بدعم الريف للنساء والذي تريد كل سيدة الحصول عليه من الذين يحتاجون إلى مساعدات مالية لكل سيدة تعمل في مجال الزراعة، ومن خلال موقعنا الإلكتروني سنستعرض معكم جميع الشروط المطلوبة من كل من تريد الحصول على هذا الدعم الريفي.

شروط الدعم الريفي للنساء

يعتبر دعم ريف من أكبر وأهم طرق الدعم التي وفرتها المملكة العربية السعودية للمواطنين في الريف، ويقدم لفئات متعددة منهم مثل ربات البيوت ومربي صغار الماشية والعاطلين عن العمل وغيرهم الكثير، ولكن يوجد بعض الشروط الأساسية كي يتمكن المواطن من التقديم للحصول على الدعم وهي تتمثل في الآتي:

أن تكون السيدة صاحبة الطلب حاصله على الجنسية السعودية.

في حالة إذا كانت لم تحصل على الجنسية السعودية عليها تقديم بطاقة تنقل خاصه بها.

تكون السيدة صاحبة الطلب تعمل في مجال الزراعة.

تكون مقيمة إقامة دائمة بالمملكة حتى سداد قيمة آخر قسط مستحق عليها.

تكون حاصله على وثيقة العمل الحر.

ألا يتعدى الدخل الشهري لها عن ستة 6 آلاف ريال سعودي.

ألا تكون قد حصلت على اكثر من ثلاث برامج دعم حتى تتمكن من الحصول على هذا الدعم.

ألا يتعدى عمرها عن واحد وعشرون 21 عاما.

أن تكون تمتلك حساب بنكي خاص بها وتسجيله على المنصة.

لا يحق لمن تعمل في أي من القطاعين العام والخاص الحصول على هذا الدعم.

المستندات المطلوبة للتسجيل في دعم ريف

يوجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة التي لابد وأن تقوم بتقديمها كل سيدة تريد الحصول على هذا الدعم بتقديمها حتى تتمكن من الحصول عليه بكل سهولة دون أي تعقيدات، وتتمثل هذه الأوراق والمستندات في السطور التالية:

إحضار الآيبان الخاص بها.

القيام بتسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة بها.

تقديم رسم مصغر (ماكيت) للمزرعة التي قامت بتجهيزها.

تقديم صورة من الوكالة سارية المفعول وتكون pdf.

على السيدة في حالة إذا كانت جميع البيانات والأوراق المطلوبة صحيحة اختيار أيقونة (تأكيد) صحة جميع البيانات.

وأخيرا يتم رفع جميع المستندات والأوراق المطلوبة.

على السيدة الانتظار حتى يتم قبول الطلب أو رفضه وسوف يتم إعلامها بذلك.

طريقة التسجيل في دعم ريف

لكل من يريد التسجيل الإلكتروني للحصول على برنامج دعم الريف قام القائمين على هذا الدعم بوضع عدد من الخطوات سهله وميسره والتي تشمل جميع الفئات من الجنسين وذلك بإتباع الخطوات التي تم وضعها ومنها ما يوجد في السطور التالية: