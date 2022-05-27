خطوات استخراج إذن إصلاح مركبة في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة طريقة استخراج وثيقة إصلاح مركبة في المملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر للخدمات الإلكترونية, توفر إدارة المرور السعودي عبر منصة ابشر للخدمات الإلكترونية خدمة استخراج وثيقة إصلاح مركبة قامت بعمل حادثة, حيث يتم إجبار كل من حصل لمركبته حادث أن يقوم باستخراج وثيقة إصلاح المركبة حيث أنه لن يتمكن من إصلاح المركبة إلا إذا حصل علي هذه الوثيقة, وإذا قام بإصلاح المركبة دون الحصول علي هذه الوثيقة فسوف يتعرض لعقوبات قانونية هو من قام بإصلاح المركبة لديه, ويمكن الدخول علي موقع أبشر الإلكتروني والحصول على هذه الخدمة أو أي خدمة آخري تتعلق بالمرور أو غير المرور.

خطوات استخراج وثيقة إصلاح مركبة في المملكة العربية السعودية

يمكن أن تقوم باستخراج وثيقة إصلاح مركبة قامت بعمل حادث عبر منصة أبشر, وتعتبر منصة ابشر أكثر منصة إلكترونية يتم الدخول إليها للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقوم بتقديمها, ليس فقط في مجال المرور ولكن في الكثير من الخدمات الحكومية الأخري.

الذهاب إلي موقع أبشر الإلكتروني.

اختيار خدمات الأفراد, ومنها يتم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار خدمات المرور, ومنها تقوم بالضغط علي خدمات المركبات.

ومنها يتم الضغط علي إدارة المركبات, والتي ينسدل منها عدد من الخدمات تقوم باختيار خدمة السيارات.

ينتج من الخيار السابق مجموعة آخري من الخدمات لتقوم باختيار إصدار إذن إصلاح المركبة.

الموافقة على الشروط والأحكام, النقر بعد ذلك علي إنشاء طلب.

ثم مراجعة الطلب ومنها تقوم بطباعة الطلب أو الأذن.

رابط منصة أبشر الإلكترونية

يمكن الدخول علي منصة أبشر والاطلاع علي خدماته, ومن خلال الضغط علي الرابط السابق يمكن أن تقوم بالاستفادة من الخدمات الإلكترونية العديدة التي يقدمها موقع أبشر, حيث أن منصة ابشر هي نواة انطلاق تحويل الخدمات الحكومية إلي خدمات إلكترونية من أجل توفير الوقت والجهد علي الأشخاص, وقد تم إنشاء موقع منصة أبشر أثناء موجة انتشار فيروس كورونا داخل وخارج المملكة العربية السعودية وذلك حتي يتم منع الاختلاط بين الأشخاص في المصالح الحكومية وتقليل الاحتكاك ومنها تم تحويل الألف الخدمات إلي خدمات إلكترونية.