هدف تعلن عن توافر آلاف الوظائف بالقطاع الحكومي والشركات الخاصة الآن من خلال تمهير

أعلنت صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن توافر آلاف الوظائف الآن بالتحديد 1932 وظيفة شاغرة للرجال والنساء. وذلك في العديد من التخصصات والكثير من القطاعات سواء بالقطاع الحكومي أو بالشركات الكبرى بالمملكة العربية السعودية. وذلك بالعديد من المدن المختلفة داخل المملكة ومن خلال برنامج تمهير للتدريب على رأس العمل يتم الالتحاق بتلك الوظائف التي تتناسب مع التخصصات المختلفة للمتقدمين.

الجهات الحكومية للتوظيف من خلال هدف وتمهير

توجد الآن العديد من الجهات الحكومية التي تعرض آلاف الوظائف في هدف من خلال تمهير وهي . النيابة العامة، وزارة الحج والعمرة، وزارة البيئة والمياه والزراعة. وزارة النقل، وزارة الصحة، وزارة الطاقة ووزارة المالية. وزارة الأقتصاد والتخطيط، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الاستثمار . هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الهيئة العامة لعقارات الدولة، الهيئة العامة للنقل والهيئة العامة للجمارك. الهيئة العامة للغذاء والدواء ، الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الهيئة العامة للمنافسة، الهيئة العامة للأوقاف. ذلك بالإضافة إلى صندوق التنمية السياحي وصندوق التنمية الزراعي ومجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية و مستشفي عبد الله الجامعي. هناك أيضا بنك التنمية الاجتماعية، الغرفة التجارية الصناعية، المركز الوطني للتخصيص، هيئة وكالة الأنباء السعودية و هيئة حقوق الإنسان.

الشركات الخاصة للتوظيف من خلال هدف وتمهير

بالنسبة للشركات الخاصة فهناك العديد من الشركات التجارية الكبرى التي أعلنت عن حاجتها للوظائف بالتعاون مع هدف وتمهير. منها الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، والشركة السعودية للخطوط الحديدية سار. الشركة الوطنية للإسكان والشركة الوطنية للتمويل، شركة مطارات الرياض ، شركة الاتصالات المتنقلة السعودية، شركة المطاحن الثالثة. بنك الخليج الدولي ، البنك العربي الوطني، مصرف الإنماء و البنك السعودي الفرنسي. هناك أيضا شركة الطيران المدني وشركة السلام لصناعة الطيران، وشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، وفرع بنك الإمارات دبي الوطني والعديد من الشركات الكبري.

طريقة التقديم في وظائف هدف من خلال برنامج تمهير

يتم التقديم على وظائف هدف البالغ عددها 1930 وظيفة في مختلف التخصصات. من خلال صفحة هدف طاقات الرسمية يمكنك البحث عن الوظيفة التي تفضل الالتحاق بها والتي تتناسب مع تخصصك. والتقديم متاح ومفتوح حاليا للجميع كما ذكرنا في الآلاف الوظائف بالقطاع الحكومي والشركات.