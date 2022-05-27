شروط الحصول علي إذن إصلاح مركبة في المملكة العربية السعودية

شروط استخراج وثيقة إصلاح مركبة في المملكة العربية السعودية, هناك بعض الأشخاص الذين تتعرض مركباتهم إلي حوادث لا قدر الله مما يدفعهم إلي البحث علي كيفية الحصول علي وثيقة إصلاح هذه المركبة, وتعتبر وثيقة إصلاح المركبة من أهم الأوراق والوثائق التي يجب أن يحصل عليها الشخص الذي تعرضت مركبته إلي حادث, حيث أنه لن يتمكن من إصلاح المركبة بدون الحصول على هذه الوثيقة, وتقوم إدارة المرور السعودية بالأشراف علي هذه جميع أحوال المرور بما فيها هذه الوثيقة, ويتم تقديم خدمة الحصول علي وثيقة إصلاح المركبة من موقع أبشر الإلكتروني, وهو الموقع الأشهر في المملكة العربية السعودية نظراً لكثرة الخدمات الإلكترونية التي يقوم بتقديمها والتي تخدم الكثير من المجالات الأخرى غير خدمات المرور.

شروط استخراج وثيقة إصلاح مركبة في المملكة العربية السعودية

وضعت إدارة المرور السعودي عدد من الشروط التي لابد أن تكون في المركبة التي يتقدم صاحبها لاستخراج وثيقة إصلاحها.