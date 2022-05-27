نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي إذن إصلاح مركبة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
شروط استخراج وثيقة إصلاح مركبة في المملكة العربية السعودية, هناك بعض الأشخاص الذين تتعرض مركباتهم إلي حوادث لا قدر الله مما يدفعهم إلي البحث علي كيفية الحصول علي وثيقة إصلاح هذه المركبة, وتعتبر وثيقة إصلاح المركبة من أهم الأوراق والوثائق التي يجب أن يحصل عليها الشخص الذي تعرضت مركبته إلي حادث, حيث أنه لن يتمكن من إصلاح المركبة بدون الحصول على هذه الوثيقة, وتقوم إدارة المرور السعودية بالأشراف علي هذه جميع أحوال المرور بما فيها هذه الوثيقة, ويتم تقديم خدمة الحصول علي وثيقة إصلاح المركبة من موقع أبشر الإلكتروني, وهو الموقع الأشهر في المملكة العربية السعودية نظراً لكثرة الخدمات الإلكترونية التي يقوم بتقديمها والتي تخدم الكثير من المجالات الأخرى غير خدمات المرور.
شروط استخراج وثيقة إصلاح مركبة في المملكة العربية السعودية
وضعت إدارة المرور السعودي عدد من الشروط التي لابد أن تكون في المركبة التي يتقدم صاحبها لاستخراج وثيقة إصلاحها.
- أن يقوم صاحب المركبة بالتقدم للحصول على الوثيقة خلاص تسعين يوم من تاريخ الحادث.
- إذا كان هناك عدد من الحوادث التي حصلت للسيارة فيمكن أن يتقدم الشخص بأكثر من طلب للحصول علي عدد من الوثائق التي تمكنه من إصلاح المركبة.
- أن يقوم صاحب المركبة باعتماد إذن الإصلاح من صاحب الورشة الفنية التي سوف يقوم بإصلاح المركبة فيها, وإذا حصل علي الإذن ولكن بعد ذلك لم يتمكن من الاتفاق مع صاحب الورشة فيمكن أن يقوم بإلغاء هذه الأذن.
- لابد أن يقوم صاحب المركبة والحاصل علي إذن الإصلاح أن يقوم باعتماد هذه الأذن خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الحصول عليه, وإلا يعتبر هذه الأذن لاغي فيضطر صاحب المركبة بالتقدم مره أخري للحصول علي إذن أخر.
- يتم الحصول علي إذن واحد لكل مركبة في السنة, ولا يمكن الحصول علي اكثر من إذن, وفي حالة أن الشخص يرغب في الحصول علي اكثر من إذن فلابد أن يذهب إلي المرور ويستعلم بنفسه.
- أن لا يكون علي المركبة أي تعميم وذلك الذي يخص كلا من السرقة أو نقل ملكية
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