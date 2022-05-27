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متى يفتح تسجيل الجامعات في السعودية 2022، متى يفتح باب التسجيل بالجامعة 2022 في المملكة العربية السعودية؟ حددت معظم الجامعات السعودية موعد بدء التسجيل للعام الدراسي 1443-1444 في مختلف جامعات المملكة الموزعة على جميع المحافظات ، وسنطلعكم على موقع ثقفني على شروط التسجيل في الجامعات السعودية ، مع ذكر موعد تسجيل الجامعات لعام 2022.
متى يفتح تسجيل الجامعات
يتحدد موعد التسجيل في جامعات المملكة العربية السعودية حسب برنامج كل جامعة ، وجاء ذلك بحسب توضيح وزارة التربية والتعليم السعودية التي أكدت أن مواعيد تسجيل القبول للجامعات في يتم تحديد المملكة بشكل مختلف ، حيث تحدد كل جامعة التاريخ المناسب لبدء التسجيل
مواعيد التقديم للجامعات 2022
فيما يلي مواعيد القبول للجامعات في المملكة العربية السعودية:
- جامعة الأميرة نورة: يبدأ التسجيل بتاريخ 11-18-2022.
- جامعه الإمام محمد بن سعود: يبدأ التسجيل بتاريخ 11-18-2022 م.
- الجامعة العربية المفتوحة: يبدأ التسجيل بتاريخ 11-10-2022.
- جامعة حائل: يبدأ التسجيل في 4-14-2022م.
- جامعه جازان: يبدأ التسجيل في 4 – 24 – 2022 م.
- الجامعة السعودية الالكترونية: يبدأ التسجيل في 23-11-2022 م.
- جامعة الملك فيصل: يبدأ التسجيل في 11-17 2022 م.
- جامعه الأمير سطام: يبدأ التسجيل في 11-10-2022.
- جامعة الحدود الشمالية: يبدأ التسجيل في 11-5-2022 م.
- جامعه الملك عبد العزيز: يبدأ التسجيل في 11 / 24-2022.
- جامعة الملك خالد: يبدأ التسجيل بتاريخ 7-11-2022
مواعيد التسجيل في الجامعات انتساب
يمكن للطلاب البدء في التسجيل المباشر من خلال الصفحة الرسمية للجامعة التي يرغبون في الالتحاق بها ، وفيما يلي مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية لعام 1444 هـ:
- جامعة الملك خالد: يبدأ التسجيل في 23-11-2022 م.
- الجامعة الإسلامية: يبدأ التسجيل في 21 مايو 2022 م.
- جامعه الملك فهد للبترول والمعادن: يبدأ التسجيل في 3-11-2022 م.
- جامعة الأميرة نورة: يبدأ التسجيل بتاريخ 11-18-2022.
- جامعه الملك سعود: يبدأ التسجيل في 1-7-2022 م.
- جامعة الملك عبد العزيز: يبدأ التسجيل في 12 مايو 2022 م
طريقة التسجيل في الجامعات السعودية 2022
يمكن التسجيل في الجامعات السعودية عن بعد باتباع الخطوات التالية:
- الدخول على البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول في الجامعات السعودية .
- انقر فوق إرسال جديد.
- أدخل البيانات المطلوبة للتسجيل والتي تشمل:
- رقم السجل المدني.
- نوع اختبار الكفاءة.
- درجة اختبار القدرات العامة.
- العام الدراسي في شهادة الثانوية العامة.
- الجنس.
- أجب عن أسئلة: “هل أنت مطرود من جامعة؟” ، “هل أنت طالب منتظم في جامعة حكومية أو كليات تقنية بالرياض؟”
- اكتب الرقم الموضح في الصورة.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وقم بتأكيدها.
- أضف البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول.
- انقر لمتابعة التسجيل.
- أدخل بيانات الجامعة.
- أكمل الإدخال الصحيح للبيانات الإضافية للتسجيل في استمارة طلب الجامعة للتسجيل.
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