متى يفتح تسجيل الجامعات في السعودية 2022، متى يفتح باب التسجيل بالجامعة 2022 في المملكة العربية السعودية؟ حددت معظم الجامعات السعودية موعد بدء التسجيل للعام الدراسي 1443-1444 في مختلف جامعات المملكة الموزعة على جميع المحافظات ، وسنطلعكم على موقع ثقفني على شروط التسجيل في الجامعات السعودية ، مع ذكر موعد تسجيل الجامعات لعام 2022.

متى يفتح تسجيل الجامعات

يتحدد موعد التسجيل في جامعات المملكة العربية السعودية حسب برنامج كل جامعة ، وجاء ذلك بحسب توضيح وزارة التربية والتعليم السعودية التي أكدت أن مواعيد تسجيل القبول للجامعات في يتم تحديد المملكة بشكل مختلف ، حيث تحدد كل جامعة التاريخ المناسب لبدء التسجيل

مواعيد التقديم للجامعات 2022

فيما يلي مواعيد القبول للجامعات في المملكة العربية السعودية:

جامعة الأميرة نورة: يبدأ التسجيل بتاريخ 11-18-2022.

جامعه الإمام محمد بن سعود: يبدأ التسجيل بتاريخ 11-18-2022 م.

الجامعة العربية المفتوحة: يبدأ التسجيل بتاريخ 11-10-2022.

جامعة حائل: يبدأ التسجيل في 4-14-2022م.

جامعه جازان: يبدأ التسجيل في 4 – 24 – 2022 م.

الجامعة السعودية الالكترونية: يبدأ التسجيل في 23-11-2022 م.

جامعة الملك فيصل: يبدأ التسجيل في 11-17 2022 م.

جامعه الأمير سطام: يبدأ التسجيل في 11-10-2022.

جامعة الحدود الشمالية: يبدأ التسجيل في 11-5-2022 م.

جامعه الملك عبد العزيز: يبدأ التسجيل في 11 / 24-2022.

جامعة الملك خالد: يبدأ التسجيل بتاريخ 7-11-2022

مواعيد التسجيل في الجامعات انتساب

يمكن للطلاب البدء في التسجيل المباشر من خلال الصفحة الرسمية للجامعة التي يرغبون في الالتحاق بها ، وفيما يلي مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية لعام 1444 هـ:

جامعة الملك خالد: يبدأ التسجيل في 23-11-2022 م.

الجامعة الإسلامية: يبدأ التسجيل في 21 مايو 2022 م.

جامعه الملك فهد للبترول والمعادن: يبدأ التسجيل في 3-11-2022 م.

جامعة الأميرة نورة: يبدأ التسجيل بتاريخ 11-18-2022.

جامعه الملك سعود: يبدأ التسجيل في 1-7-2022 م.

جامعة الملك عبد العزيز: يبدأ التسجيل في 12 مايو 2022 م

طريقة التسجيل في الجامعات السعودية 2022

يمكن التسجيل في الجامعات السعودية عن بعد باتباع الخطوات التالية: