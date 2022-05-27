نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز موعد للحصول علي إذن إصلاح مركبة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد في إدارة المرور السعودية للحصول على إذن إصلاح مركبة, إذا كنت من الأشخاص الذين لا يفضلون استخدام الخدمات الإلكترونية لإنهاء مصالحك الشخصية فيمكنك أن تقوم بحجز موعد في إدارة المرور السعودية وان تقوم بالحصول على إذن إصلاح المركبة الخاصة بك, وخدمة حجز موعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقدمها منصة ابشر, حيث يمكن أن تقوم بحجز موعد في إدارة المرور أو أي مصلحة حكومية أخري في الوقت والميعاد الذي تراه مناسباً لك وكذلك يمكنك تحديد مكان وأقرب موقع لإدارة المرور والذهاب إليها.

خطوات حجز موعد في إدارة المرور السعودية لاستخراج إذن إصلاح مركبة

تستطيع من خلال موقع أبشر للخدمات الإلكترونية أن تقوم بالحجز موعد في إدارة المرور السعودية من أجل أن تقوم باستخراج وثيقة إصلاح مركبة أو حجز موعد لإنهاء أي مصالح شخصية أخري.

الدخول علي موقع أبشر للخدمات الإلكترونية.

الضغط علي خدمات الأفراد ومنها يتم تسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط علي خيار المواعيد.

يتم الضغط علي إدارة المرور.

الضغط بعد ذلك علي حجز موعد جديد.

يتم اختيار والضغط على طباعة إذن إصلاح مركبة.

يتم تحديد موعد ومكان فرع إدارة المرور السعودية من خلال الخيارات المتاحة أمامك.

الضغط علي أيقونة حجز الموعد.

كيفية إلغاء حجز موعد لإصلاح المركبة في المملكة العربية السعودية

يمكن بعد أن تقوم بحجز موعد لاستخراج إذن إصلاح مركبة في إدارة المرور السعودية يمكن أن تقوم بإلغاء هذا الحجز عن طريق موقع أبشر.

الدخول علي موقع أبشر للخدمات الإلكترونية.

القيام بتسجيل الدخول.

الضغط علي حجز موعد, ثم الضغط علي حجز موعد في إدارة المرور.

الضغط علي أيقونة إلغاء الحجز موعد لإصلاح المركبة.

ثم يتم تأكيد حجز موعد.

رابط موقع إدارة المرور السعودي

يمكن الدخول علي موقع إدارة المرور السعودي والحصول علي خدماته, وعبر هذا الرابط يمكن أن تقوم بالاطلاع علي كل الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها من خلال موقع إدارة المرور, ويقدم موقع إدارة المرور العديد ممن الخدمات الإلكترونية التي تفيد الكثير من الفئات.