تقديم الحرس الوطني 1443 والتسجيل في وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني

تقديم الحرس الوطني والتسجيل في وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني 1443 وشروط وظيفة الحرس الوطني المعلن عنها وخطوات التقديم بالشئون الصحية في الحرس الوطني بالإضافة الي التخصصات المطلوبة في وظائف الحرس الوطني والأوراق والمستندات المطلوبة كل تلك الأسئلة التي يبحث عنها المواطن المهتم بالانتساب والتسجيل في وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني نظرا للمكانة والراتب المميز والبدلات والعلاوات والتأمين الاجتماعي والصحي الذي يحصل عليه المقبولين في وظيفة الشئون الصحية في الحرس الوطني السعودي 20.

تفاصيل وظائف الحرس الوطني بالشئون الصحية

أعلنت الشئون الصحية بالحرس الوطني عن إتاحة التسجيل في الإعلان الوظيفي لعدد من التخصصات المتاحة حيث تبلغ عدد الوظائف المتاحة مئتين وثلاثون وظيفة يتم التسجيل عليها وفق الشروط المعلن عنها بطريقة إلكترونية.

شروط التسجيل والطلب وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني

أولا التسجيل للمواطنين من أصل ومنشأ سعودي.

كذلك يتم استثناء من كان يعمل والده في خدمة المملكة بالخارج من شرط المنشأ والإقامة.

أيضا يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يسبق ادانته في أي جريمة او صدر ضده أي حكم شرعي.

ثم يشترط ان يكون المتقدم لائق طبيا وصحيا ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.

كذلك يشترط اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

أيضا يجب ان يكون المتقدم اجتاز الاختبار التحصيلي واختبار القدرات العامة وكذلك اختبار اللغة الإنجليزية بنجاح.

ثم يجب توافق المؤهل العلمي مع الوظيفة المراد التقديم عليها.

كذلك يجب استيفاء كافة شروط الأقسام بالوظائف المعلنة من قبل الشئون الصحية.

طريقة التقديم الحرس الوطني بالشئون الصحية

أولا يجب استيفاء الشخص للشروط المعلنة.

ثم الدخول علي رابط تقديم الحرس الوطني بوابة التوظيف.

وبعد ذلك تحديد الوظيفة التي تطابق المؤهل العلمي.

وأخيرا استكمال البيانات الشخصية ومعلومات التواصل.

ثم الالتزام بمواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية.

التخصصات المطلوبة في وظائف الحرس الوطني الشئون الصحية