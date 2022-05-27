نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ٢٠ ألف ريال لكافة العملاء بلا كفيل وبلا أى رسوم إدارية في المقال التالي
٢٠ ألف ريال هو منتج تمويلي ميسر يمكن أن يحصل عليه كافة العملاء سواء السعوديين وأيضاً المقيمين بداخل أراضى المملكة العربية السعودية كما يتيح لهم هذا التمويل أيضاً إمكانية الحصول عليه دون الحاجة إلى كفيل وكذلك دون أي رسوم إدارية وعن طريق سطورنا القليلة القادمة سوف نوضح لكم عزيز القارئ تفاصيل التمويل الشخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى ٢٠ ألف ريال سعودي.
٢٠ ألف ريال لكافة العملاء من شركة اليسر للتمويل
منتجات الأفراد لدى شركة اليسر كثيرة فتوفر شركة اليسر عروض تمويلية متنوعة للأفراد حيث توفر لهم أيضاً إمكانية إختيار ما يناسبهم من المنتجات التمويلية المتوفرة ونتحدث اليوم من خلال مقالنا بموقع ثقفني عن التمويل الشخصي الأصغر من شركة اليسر والذى للعملاء المزايا التالية
- يتميز التمويل الأصغر من اليسر بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يتميز التمويل الأصغر من شركة اليسر بأنه لا يتطلب أى رسوم إدارية عند التقديم.
- يتميز أيضاً التمويل الأصغر من شركة اليسر بأن المواطن السعودي المتقدم يحصل على قرض بقيمة ٢٠ ألف ريال.
- كذلك يتميز العميل الغير سعودي من الحصول على قرض بقيمة مالية ربما تصل إلى ١٠ آلاف ريال سعودي كحد أقصى بدون كفيل.
- القرض الأصغر أيضاً من اليسر متاح دون الحاجة إلى أى أجور وكالة.
- كما لا يحتاج أيضاً التمويل الأصغر من اليسر إلى وجود أى أجور وكالة.
- من مزايا التمويل الأصغر من شركة اليسر أنه متاح سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية لمدة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات.
شروط التمويل الأصغر من شركة اليسر للتمويل بالسعودية
من أجل الحصول على التمويل الشخصي الأصغر من شركة اليسر حددت شركة اليسر للتمويل بالسعودية مجموعة من الشروط الواجب توافرها وهي
- يشترط أن يكون سن المتقدم السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يقل عن 22 عام.
- يشترط أيضاً أن يكون الحد الأقصى للعملاء السعوديين والمقيمين 60 عام.
- كذلك يشترط أن يكون المتقدم لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- كما يشترط أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.
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