نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة التمويل الإلكتروني من منصة سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة التمويل الإلكتروني من منصة سكني احدي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الإسكان ، وتسهل للمستخدمين الحصول علي المنتجات التمويلية للعقارات دون الحاجة لزيارة الجهات التمويلية ، ويستطيع الباحثين عن تمويل تقديم الطلبات التمويلية مباشرة من خلال المنصة الرقميّة وإكمال الخطوات ، للتقديم بطلب الاستحقاق من التمويل السكني المدعوم عن طريق منصة سكني وذلك من خلال الربط الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، ومن خلال مقالنا اليوم نستعرض لكم أهم مميزات خدمة التمويل من المنصة سكني ، وبيان المنتجات التمويلية ، و الخطوات اللازمة للاستفادة من خدمة التمويل الإلكتروني ، كما يمكنكم التعرف علي مبادرة دعم منسوبي التعليم من منصة سكني.

أهم مميزات خدمة التمويل الإلكتروني من منصة سكني

خدمة التمويل الإلكتروني الجديدة تتيح للأسر السعودية التقدم بالطلبات التمويلية من خلال الموقع الإلكتروني والاستمتاع بمجموعة من المميزات التالية :

السهولة في خطوات تقديم طلب التمويل من أي مكان في أي وقت. الاطلاع على عرض مبدئي للتمويل المرغوب. إتاحة التقديم على الجهة التمويلية بأي وقت. التعرف على حالة طلب التمويل من خلال الاستعلام الإلكتروني.

والبوابة الإلكترونية للوزارة أضيف لها العديد من الخدمات الجديدة من خلال منصة دعم سكني و التطبيق الرقمي المطور.

منتجات التمويل العقاري من منصة سكني

عرض المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل ، الاتفاقية الجديدة مستفيدي برنامج سكني وصندوق التنمية العقارية من الحصول على خدمات

وذلك من خلال الربط الإلكتروني بتطبيق منصة سكني التي تقدم المنتجات التمويلية التالية :

الوحدات السكنية تحت الإنشاء. التمويل بهدف البناء الذاتي. الوحدات السكنية الجاهزة المكتملة.

ويمكن الإطلاع علي كافة هذه المنتجات من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم العديد من الخدمات الإلكترونية المُتكامل.

خطوات الاستفادة من خدمة التمويل

للحصول علي المنتج التمويلي من منصة سكني عليكم بإتباع الخطوات التالية بالترتيب :

أولاً الدخول إلي منصة وتطبيق سكني علي الإنترنت. ثانياً اختيار المنتج العقاري المناسب للعميل. ثالثاً تحديد جهة التمويل المختارة من قبل العميل. رابعاً مليء بيانات طلب التمويل علي المنصة. خامساً استقبال الموافقة علي العرض المبدئي. سادساً توجيه الطلب للجهة القائمة علي التمويل.

وجدير بالذكر أن مصرف الراجحي يشارك في تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

برنامج دعم المتعثرين

إيجار هي شبكة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية وتقدم خدمة الدعم بالشروط التالية :

أن تكون الحالة ضمن الفئات المشمولة بالدعم.

توثيق عقد الإيجار السكني داخل شبكة إيجار.

صدور قرار تنفيذ بحق المستفيد من قاض تنفيذ.

و صدور قرار من لجنة تنظيم المنطقة عن نوع الدعم.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة ومعرفة تفاصيل أكثر ، فضلاً عن تفعيلها بسهولة عبر موقعها الرسمي.