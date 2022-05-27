تقسيط سيارات مستعملة عبد اللطيف جميل الشروط والمميزات

تقسيط سيارات مستعملة عبد اللطيف جميل من أكثر الأشياء التي يكثر البحث عنها من قبل العملاء وذلك رغبة منهم في الاستفادة من عروض عبد اللطيف جميل للسيارات المستعلمة بالتقسيط والتي تعمل الشركة من خلالها على توفير كافة احتياجات العملاء، كما يوفر عبد اللطيف جميل للسيارات عروض متميزة على السيارات بسعر الكاش ويتاح التعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالعروض والمبيعات من خلال رقم شركة عبد اللطيف جميل ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تقسيط سيارات مستعملة عبد اللطيف جميل.

تقسيط سيارات مستعملة عبد اللطيف جميل

يمكن التقديم على تقسيط سيارات مستعملة عبد اللطيف جميل للأفراد سواء الراغبين في شراء السيارات من الأفراد أو من إحدى المراكز التابعة لشركة عبد اللطيف جميل، ولكن من الضروري أن تتحقق الشركة الأساسية التي تم تحديدها من قبل الشركة ومنها:

يسمح فقط بتقسيط السيارات المستعملة للأفراد العاملين سواء بالجهات الحكومية أو الخاصة، على أن يكون التقسيط لموظفي القطاع الحكومي في حالة البقاء على رأس العمل لمدة شهر، أما موظفي الجهات الخاصة فينبغي الاستمرار بالعمل لمدة ثلاثة أشهر.

ضرورة بلوغ المتقدم لسن الثامنة عشر وإلا فيتوجب توفير ضامن له.

توفير هوية وطنية على أن تكون سارية.

تقديم الطلب الخاص بالتقسيط عن طريق الموقع الرسمي للشركة بشكل إلكتروني.

إذا رغب العميل في شراء السيارة من أحد الأفراد فيتوجب إحضار كفيل غارم للاستفادة من نظام التمويل بالمرابحة.

عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة تقسيط

حددت شركة عبد اللطيف جميل بعض المستندات الأساسية التي لا يتم قبول طلب التمويل بدونها وهي:

صورة الهوية الخاصة بالمتقدم مع ضرورة تقديم الأصل للاطلاع.

مستخرج رسمي من جهة العمل مدون به تفاصيل الراتب وكذلك المسمى الوظيفي على أن يكون بتاريخ حديث.

رخصة القيادة السعودية الخاصة بالعميل الأصل للاطلاع ويتم إرفاق صورة منها.

كافة الأوراق السابقة يجب أن يقوم بتوفيرها أيضًا الكفيل الخاص بالعميل.

مزايا تقسيط السيارات المستعملة عبد اللطيف جميل

هناك بعض المميزات التي يحصل عليها العمل في حالة التقديم لتقسيط السيارة من خلال الشركة ومنها: