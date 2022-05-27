نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط شراء سيارة من الخارج وإدخالها إلى السعودية والأنواع الممنوع استيرادها في المقال التالي
أعلنت المملكة العربية السعودية عن طرح مجموعة من شروط شراء سيارة من الخارج وإدخالها إلى السعودية، وذلك وفق نظرة التطور التي تطمح السعودية تحقيقها في 2030م وتلك الشروط جاءت فور إفصاح مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك عن وضع شروط محدد لكل من يرغب أن يدخل المملكة مركبة من الخارج، كما تم الإعلان أن من هون له نفسه أن يخالف تلك الشروط فسوف يتعرض لعقاب شديد من قبل المسؤولين.
شروط شراء سيارة من الخارج وإدخالها إلى السعودية
يجدر الإشارة إلى أن هيئة الضرائب والجمارك داخل المملكة العربية السعودية قامت على تعيين مجموعة من شروط شراء سيارة من الخارج وإدخالها إلى السعودية، وتكمن تلك الشروط في بعض النقاط التالية:
- أتاحت المملكة العربية السعودية إمكانية إدخال جميع موديلات السيارات التي جاءت بعد عام 2017م، على أن يمنع إدخال أي سيارة تسبق ذلك التاريخ.
- كما يشترط أن تكون السيارة المدخلة إلى المملكة العربية السعودية تخضع لكافة المعايير الاقتصادية لاستهلاك البنزين.
- بجانب ضرورة أن تكون المركب مطابقة في صفاتها إلى السيارات السعودية ولا نكون مخالفة للمعايير التي جاءت عليها.
- بالإضافة إلى أنه يجب العلم أن السعودية تفرض رسوم جمركية فوق سعر المركبة بحوالي 5%.
- علاوة على أن هناك فئات أخرى من السيارة قد يتم فرض ضريبة جمركية عليها تصل لنحو 15% من قيمة المركبة الفعلية.
- وأيضًا يشترط أن تكون كافة المركبات ذات الحجم الصغير حديثة الإنتاج ولا يفوت على عام تصنيعها خمس سنوات وقت إدخالها.
- ذلك بخلاف أن الشاحنات الكبيرة يجب أن لا يكون وزنها يفوق الخمسة طن وتكون ذو طراز حديث.
- كما أن مركبات النقل والشاحنات الصغير يمكن إدخالها المملكة في حال كانت من إصدار عام 2016 حتى عام 2021.
أنواع السيارات التي يمنع إدخالها للسعودية
قد تم الإعلان عن أنه يوجد مجموعة من المركبات يمنع إدخالها إلى المملكة العربية السعودية، ويمكن حصر تلك الأنواع فيما يلي:
- يمنع استيراد السيارات المصفحة وإدخالها إلى السعودية.
- كما أن سيارات الأجرة المستعملة تدخل قائمة السيارات المحظور إدخالها إلى المملكة العربية السعودية.
- ذلك بخلاف انه يمنع إدخال سيارات الشرطة.
- وأيضًا تنضم لقائمة السيارات الممنوع استيرادها بالسعودية تلك التي تعمل بالوقود المعدل والتي يتم استخدامها من اليمين لليسار.
- بجانب أنه السيارات الخاصة بأي من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية يمنع استيرادها.
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