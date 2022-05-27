التسجيل في منصة إحسان كمتبرع لتسديد الديون وشروط الإستفادة من تبرعات المحسنين 

التسجيل في منصة إحسان المنصة الخيرية إحسان عبارة عن منصة خيرية تم إطلاقها من قبل الهيئة العامة للذكاء الإصطناعي والبيانات، وهي بهدف تسديد ديون وذلك لأنها توجد داخل المملكة العربية السعودية وتكون متخصصة في الكثير من الأعمال الخيرية، وعدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتسائلون عن منصة إحسان وكيفية التسجيل فيها كمستفيد وشروط التسجيل فيها، ولهذا الأمر سأوضح خلال السطور القادمة بعض المعلومات التي تخص منصة إحسان.

التسجيل في منصة إحسان وشروط التسجيل لتسديد الديون

لكي تتمكن من التسجيل على منصة إحسان لتسديد الديون عليك أن تكون على علم ببعض الشروط الخاصة بهذه المنصة، وإليكم هذه الشروط:

أول وأهم شروط التسجيل في منصة إحسان لتسديد الديون هو أن يكون المتقدم من المقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك بصورة دائمة وليس بصورة مؤقتة.

أما الأشخاص ذو الجنسية السعودية المقيمين خارج حدود المملكة لا يجوز لهم التسجيل على منصة آمان.

كما يجب على المتقدم أن يكون له خط هاتف سعودي، وأيضًا حساب على البريد الإلكتروني.

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

يوجد العديد من الطرق المختلفة التي يمكن بها التسجيل على منصة إحسان الخيرية، ولكن عندما تريد التسجيل كمستفيد فعليك بإتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في الآتي:

أول شيء على من يرغب في التسجيل أن يقوم بالدخول على منصة إحسان من خلال الرابط الخاص بالموقع الرسمي لها.

سوف تظهر لك شاشة أضغط على الزر الخاص بالتسجيل كمستفيد جديد.

والآن عليك أن تضغط على الزر الخاص بتسجيل حساب جديد على هذه الصفحة.

أدخل بياناتك وتأكد من صلاحها من أجل إكمال الحساب الخاص بك ويتم ذلك عن طريق كتابة أسمك وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك.

سوف يظهر لك رمز التحقق عليك أن تكتبه في المكان المخصص له.

وفي النهاية عليك أن تقوم بالضغط على الزر الخاص بإنشاء حساب جديد.

كانت هذه هي مجموعة الخطوات اللازمة لكي يتم التسجيل على منصة إحسان الخيرية كمستفيد، ومن خلال ذلك يتم تسديد الديون لغير القادرين.