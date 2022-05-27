خطوات فتح حساب المستقبل من مصرف الراجحي

تعد الحسابات البنكية أولوية للكثير من الأفراد في المملكة العربية السعودية، وتوفر البنوك العاملة في المملكة، سواء البنوك المحلية، أو البنوك العالمية المرخصة والمعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، خدمات فتح الحساب البنكي من خلال بوابتها الإلكترونية، وفي بعض الحالات تتطلب زيارة أي من الفروع المنتشرة في أنحاء المملكة، ومن أبرز تلك البنوك مصرف الراجحي، الذي يعد واحداً من أعرق وأقدم البنوك في المملكة العربية السعودية، وبالإضافة إلى خدمة فتح الحساب البنكي، يوفر المصرف مجموعة كبيرة من الخدمات الأخرى، سواء للشركات أو الأفراد، من بينها التمويلات الشخصية، التمويلات العقارية، والبطاقات الائتمانية، وخدمات التأمين التكافلي، وعروض وخصومات لا حصر لها.

مصرف الراجحي بالإضافة إلى كل ما سبق، فهو يوفر من خلال موقعه الرسمي مجموعة كبيرة من الحسابات البنكية التي تناسب كافة الأفراد في المملكة، من بينها الحساب الجاري، حساب التميز، حساب التميز الماسي، بالإضافة إلى خدمات تم تخصيصها للسيدات فقط، ومن أبرز الحسابات البنكية التي ينمكن الاستفادة بها، حساب المستقبل.

حساب المستقبل

حساب المستقبل عبارة عن حساب بنكي ادخاري، ولكن بصيغة المضاربة، علماً أن الحساب متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، ويعمل هذا الحساب على استقطاع مبلغ مالي شهرياً من حساب العميل الجاري لدى مصرف الراجحي، ويتم احتساب أرباح حساب المستقبل المتوقعة بناءً على نوع ومدة الادخار، ويتميز حساب المستقبل بمجموعة كبيرة من المميزات بحسب ما تم الإعلان عنه على البوابة الإلكترونية لمصرف الراجحي.

مميزات حساب المستقبل

يتم خصم الدفعات المحددة من قبل العميل شهرياً من حسابه الجاري.

معدل ربح تنافسي.

يمكن إدارة الحساب إلكترونياً من تطبيق الراجحي.

في حال عدم توافر المبلغ الذي يتم استقطاعه شهرياً يمكن إضافة الرصيد لحساب المستقبل.

حساب ادخاري متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يتم فتح وإلغاء حساب المستقبل بدون أية رسوم.

الشروط المطلوبة لفتح حساب المستقبل

يشترط وجود حساب جاري نشط لدى مصرف الراجحي.

الموافقة على شروط وأحكام مصرف الراجحي.

خطوات فتح حساب مستقبل بنك الراجحي

حدد مصرف الراجحي من خلال موقعه الرسمي، أنه يمكن فتح الحساب من بعض الطرق، وتتمثل الطريقة الأولى من خلال تطبيق الراجحي، أو عبر رابط حساب المستقبل، ومن خلاله يقوم العميل بتسجيل الدخول لحسابه على التطبيق، ومن ثم يقوم باختيار تبويب الحسابات، حساب المستقبل، ويقوم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، أو من خلال زيارة أي فرع من فروع مصرف الراجحي المنتشرة في أنحاء المملكة.