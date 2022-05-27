موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2022 وطريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي وشروط التقديم

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2022، بدء عدد كبير جداً من المواطنين السعوديين المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي عن موعد صرف الدعم لهذا الشهر، حيث بعد برنامج الضمان الاجتماعي من أكبر البرامج الاجتماعية التي تقدمها الحكومة السعودية بمشاركة مع وزاوة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لذلك يظل جميع المواطنين السعوديين البحث عن كل ما يتعلق بالضمان الاجتماعي من حيث الشروط وطريقة التقديم، وموعد صرف المعاش حيث أعلنت الوزارة عن موعد صرف المعاش لمستحقيه وهو يوم 1 من كل شهر هجري.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2022

هناك أكثر من 220 ألف أسرة من مستفيدي من المعاش الضمان الاجتماعي الذين ينتظرون نزول المعاش لصرفه، ولذلك سعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد محدد يتم صرف الرواتب والمعاشات به وهذا لتسهيل على المواطنين وعدم حدوث تكدسات في آليات الصرف، على أن يكون موعد صرف الضمان الاجتماعي هو يوم 1 من كل شهر هجري ما لم يوافق إجازة رسمية، وموعد نزول المعاش هو يوم الثلاثاء القادم 1 من ذو القعدة 1443 الموافق 31 مايو 2022.

طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 1443

كما يمكنك الاستعلام عن الضمان الاجتماعي إلكترونيا عبر بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، والطريقة هي:

على المواطن التوجه إلى بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك سيتم انتقالك إلى الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة الضمان الاجتماعي.

سيتطلب منك تسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم النقر على أيقونة تسجيل.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بإدخال الرمز في الخانة المخصص لها.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.

هكذا سيتم دخولك إلى الحساب الشخصي للضمان الاجتماعي يمكنك الاستعلام عن أهلية الضمان و المبلغ المستحق وموعد صرف المعاش.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الضمان الاجتماعي الجديد وهي: