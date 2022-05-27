قرض 5000 ريال سعودي من منصة سلفة في 5 دقائق للمواطن دون راتب أو كفيل

يستطيع المواطن السعودي التقدم لطلب قرض بقيمة 5000 ريال سعودي من منصة سلفة دون الحاجة إلى كفيل أو راتب وتعتبر منصة سلفة الإلكترونية من أهم منصات المملكة العربية السعودية، وهى واحدة من المنصات التي تم اعتمادها من قبل المصرف المركزي السعودي وأيضاً صرح بها، طريقة عملها تعتمد على التقنيات المالية الجديدة، يمكن من خلالها أن تقدم للمواطن السعودي مبلغ يصل إلى 5000 ريال سعودي خلال 5 دقائق، ومنصة سلفة تقوم بتسليف شهرياً عدد كبير من المواطنين السعوديين، وذلك لاستقرار المستوى المعيشى، هذا بالإضافة للدعم الإلكتروني حيث يمكنك التواصل مع المنصة 24 ساعة يومياً، وتوافر أرقام التواصل للشكاوى أو الاستفسارات، ولكن سوف نوضح خطوات طلب قرض سلفة وشروط الموافقة على تمويل منصة سلفة الشخصي.

مزايا قرض منصة سلفة للمواطن السعودي

تعددت المزايا والخصائص من منصة سلفة والمزايا التي تقدمها للمواطن في المملكة العربية السعودية حيث تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، تبسط على المواطنين السعوديين السداد بأكثر من طريقة سداد، ويعتبر التمويل داخل منصة سلفة الإلكترونية دون كفيل أو تحويل راتب، تمتاز بأن التمويلات تكون بأقل هامش ربح، تتمتع بالكثير من المميزات التي يريدها المواطن السعودي، ويمكنها قبولك في 10 دقائق فقط ويصلك المبلغ إلى الحساب البنكي الشخصي.

شروط الموافقة على تمويل شخصي منصة سلفة

يوجد بعض من الشروط البسيطة من قبل منصة سلفة لضمان وصول التمويل والقروض الشخصية لمن يستحق من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث جاءت الشروط الآتية:

أن يكون سعودي الجنسية وكامل الأهلية.

لدى مقدم الطلب عمل ثابت على أن لا تقل مدة العمل عن 3 شهور في القطاع الحكومي ولا تقل عن 6 أشهر في القطاع الخاص.

أن يكون عمر مقدم الطلب لا يقل عن 23 عام ولا يزيد عن 60 عام.

امتلاك المواطن دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

خطوات الحصول على قرض سلفة الفوري

يجب على المتقدم لطلب قرض منصة سلفة ويتم الموافقة عليه بشكل فوري في وقت لا يزيد عن 5 دقائق اتباع الخطوات التالية: