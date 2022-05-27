التسجيل في تقدير للمتقاعدين بمنصة تقدير tqr الإلكترونية

التسجيل في تقدير للمتقاعدين، حيث تتوفر هذه الخدمة لجميع عملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، حيث يتوفر للمتقاعدين سواء كانوا (مدنيين أو عسكريين)، بالإضافة إلى الأفراد المستفيدين لكل من (الزوجة والأبناء الذين لم يبلغوا 20 عاماً)، الحصول علي عدد هائل من الخدمات المميزة بعدد من المسارات المختلفة التي تشمل الحلول التمويلية، والحصول علي المزايا وأفضل العروض، والاستفادة من عدد هائل من خبرات المتقاعدين وكذلك حضور الأنشطة والفعاليات، ويتم ذلك بواسطة التعاون مع برنامج تقدير بالقطاع الخاص، ويستطيع المستفيدين أن يحصلوا علي الخدمات أو أي عروض مقدمة بواسطة قنوات مختلفة مثل الربط الإلكتروني المباشر مع صاحب العرض أو صاحب الخدمة، أو بواسطة البطاقة التعريفية الإلكترونية في الجوالات الذكية، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في تقدير للمتقاعدين.

التسجيل في تقدير للمتقاعدين

يتم التسجيل في تقدير للأفراد المتقاعدين بواسطة التقديم الإلكتروني بمنصة تقدير، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية:

يجب الانتقال مباشرة والدخول لمنصة تقدير.

النقر على أيقونة (الدخول)، ويتم تسجيل الدخول بواسطة البيانات المسجلة للدخول الخاصة بالمؤسسة.

الضغط على تبويب (عرض الكل) لتظهر لكل شخص قائمة بكافة العروض المقدمة.

النقر على العرض الذي يرغب الشخص بالاستفادة منه من أجل الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة به وطريقة الاستفادة منه.

الموافقة علي جميع الأحكام والشروط التي تخص التسجيل في منصة تقدير.

ويمكن أن يتم الضغط على الملف الشخصي بغرض تحديث البيانات والتقديم في مسار (خبرة).

من هم أعضاء تقدير

يعد أعضاء تقدير هم جميع المتقاعدون والمتقاعدات في كل من القطاعين العام وكذلك الخاص، علاوة علي المستفيدون من المعاش التقاعدي من أبناء الأشخاص المتقاعدين والمتقاعدات المتوفين، ويحصلون جميعهم علي خدمات متميزة ذات قيمة مضافة من خلال التسجيل في منصة تقدير الإلكترونية.

رقم التواصل مع تقدير

تعمل المؤسسة العامة للتقاعد للإجابة على جميع الاستفسارات التي تخص المستفيدين داخل الأراضي السعودية، ويتم ذلك بواسطة الاتصال علي الرقم المجاني التالي 8001248889 أو عبر رقم الهاتف الآتي 0114025100 أو التواصل إلكترونيا بواسطة عنوان البريد الإلكتروني التالي في أي وقت علي مدار اليوم [email protected]