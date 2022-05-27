من هم الفئات المستحقة للإعفاء من رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية 1443

أعلنت الإدارة العامة للجوازات ،عن الفئات المستثناه من رسوم المرافقين لعام 1443 ،وذلك تم بعد كثرة الأقاويل ،والشائعات ،والجدال ،حول هذا الموضوع ،فإن مصلحة الجوازات حسمت هذا الجدل ،وقد زاد البحث المواطنين عن الفئات المعفاة من دفع رسوم الإقامة رسميا ،وذلك بعد زيادة رسوم الإقامة للمقيمين بالمملكة العربية السعودية ،بمقدار الثلث ،حيث كان يقوم الشخص بدفع مبلغ وقدرة 300 ريال سعودي ،رسوم إستقدام لمرافقية ،وذلك عن كل شخص قام بإستقدامة من أسرته ،وفي السنتين الماضيتين ،قامت المملكة العربية السعودية ،بزيادة رسوم الإقامة مبلغ 100 ريال سعودي، وبذلك يقوم المقيم بدفع 400 ريال سعودي رسوم إقامة ،مما زاد من أعباء علي المقيم ،لذلك أصدرت الإدارة العامة للجوازات السعودي ،قرار بإعفاء فئات معينة من دفع رسوم الإقامة بالمملكة.

الفئات التي تم إعفاءها من سداد رسوم الإقامة بالسعودية

هناك عدة فئات تم إستثناءها من دفع رسوم الإقامة في المملكة العربية السعودية ،وهذه الفئات هي:

الزوجة الأولي للشخص المقيم ،تعفي من رسوم الإقامة.

تعفي العمالة المنزلية من دفع رسوم الإقامة بالسعودية.

يعني من هم حاملي الجنسيات التعاون الخليجي من دفع رسوم الإقامة.

إعفاء العاملين المقيمين ،الذين يعملون في شركات لا تزيد عدد أفرادها عن أربعة عمال فقط.

الزوجة المتزوجة من شخص أجنبي ،يعفي أبناءها من دفع رسوم الإقامة بالمملكة.

الجوازات تعفي الأقل من 18 عام ،من دفع رسوم الإقامة.

الجنسيات المستثناه من دفع رسوم الإقامة بالمملكة

هناك العديد من الجنسيات التي تعفي من سداد رسوم الإقامة بالمملكة العربية السعودية ،وهذه الفئات هي:

يعفي حاملي الجنسية الفلسطنية من رسوم الإقامة.

الأفراد حاملي الوثيقة المصرية ،من دفع رسوم الإقامة.

المقمين في بلوشي ،معغاه من رسوم الإقامة بالمملكة.

الأشخاص حاملي الجنسية التركستانية ،من دفع رسوم الإقامة.

الخطوات المتبعة لدفع رسوم الإقامة إلكترونيا للمرافقين

لكي يتم سداد رسوم الإقامة إلكترونيا ،للمرافقين ،يجب أتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي: