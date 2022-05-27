نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اُسجل في الضمان الاجتماعي المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa شروط استحقاق أهلية الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطن السعودي عن طريقة التسجيل “كيف اُسجل في الضمان الاجتماعي المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa”، ودائما ما يتردد التساؤل الشهير ما هي شروط أهلية الاستحقاق لدعم وزارة الموارد البشرية، وذلك نظرا لاحتياج العديد من الفئات والحالات الاجتماعية لدعم منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشهر نوفمبر من العام الماضي، مما أدى إلى جعل التسجيل في الضمان الاجتماعي من أحد أكثر عمليات البحث في لفترة الأخيرة، حيث يتم التقديم حالياً علي الضمان الاجتماعي المطور بواسطة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية على شبكة الإنترنت العنكبوتية الإلكترونية، وزلك وفق شروط استحقاق الضمان الجديد.

كيف اُسجل في الضمان الاجتماعي المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa

أما عن ألية تقديم طلب التسجيل الجديد ستقوم وزارة الموارد البشرية بدراسة وتدقيق حالة الطلب، ويجب أن تعلم عزيزي القارئ أن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور تظهر للمتقدم بعد مدة تصل إلى عدة أسابيع قليلة من تاريخ تقديم الطلب إلكترونياً، وخلال تلك المدة يمكنك أن تستعلم عن حالة طلب الضمان الاجتماعي المطور على موقع وزارة الموارد البشرية، وسنستعرض معكم من خلال هذا التقرير طريقة التقديم والتسجيل من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

طريقة التقديم والتسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم التعرف على التفاصيل الدقيقة للتقديم في لضمان الاجتماعي المطور على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي، والفيديو السابق يشرح كيفية التقديم في الضمان المطور الجديد، وتتلخص خطوات التسجيل في التالي:

زيارة الرابط الرسمي منصة الدعم والحماية الاجتماعية. النقر علي “تسجيل جديد”. قم بتعبئة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك. التأكد من صحة البيانات والمعلومات التي قمت بإدخالها. اضغط على الإقرار بصحة البيانات والموافقة على الشروط والأحكام. اضغط على “تسجيل”, ستصلك رسالة نصية تحتوي علي “رمز التحقق” على رَقَم الجوال ألذي أدخلته. أكتب رمز التحقق المرسل على الجوال ثم النقر علي “توثيق”. بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سجل الدخول من طريق رَقَم الهُوِيَّة وكلمة المرور. الآن لديك حساب محضَر لتقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي المطور. أنفر على “الذَّهاب للملف الموحد”. إدخال البيانات الخاصة بالعائل والتابعين. إضافة بيانات المسكن إذا كنت مُستأجِر أختر نوع الوحدة السكنية (مستأجر). كتابة الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة والممتلكات والتراخيص الرسمية. قم بمراجعة كافة المعلومات بدقة. قم بالنقر علي “الذَّهاب إلي قائمة البرامج” لاختيار البرنامَج الذي تود التقديم فيه (برنامَج مستفيدي الضمان الاجتماعي). النقر علي “تقديم” ثم “حِفظ البيانات”. قم بالتوجه إلي صفحة “المنازل” حتي تتمكن من اختيار المنازل التي تود أن تشملها في طلب الضمان الاجتماعي المطور.

شروط الاستحقاق والأهلية للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية شروط جديدة يتم بموجبها قبول أو رفض أهلية الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور، ولتطبيق شروط الضمان الاجتماعي عليك للتسجيل والاستفادة من إيجابيات الضمان الاجتماعي المطور، وللتعرف على شروط التسجيل يمكنك التعرف على شروط استحقاق أهلية الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa، التي بموجبها ستتحدد مدى استحقاقك لراتب الضمان الذي يصرف بصفة دورية شهريا أول كل شهر هجري.

رقم هاتف الضمان المطور المجاني الموحد

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني: 19911. رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988. صندوق البريد: 12484. الرمز البريدي: 11157. الاتصال على الرقم المجاني 8001222777. الاتصال على الرقم المباشر 0112915588. الاتصال على الرقم 2033333. الاتصال على الرقم 0802007200.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد

بعدما سجل المواطن بالمملكة العربية السُّعُودية بالضمان الاجتماعي وتم قبوله من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفه المحمول الذي قام بتسجيله على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومضمون تلك الرسالة يتضمن قبول أو رفض أهلية الاستحقاق، وفي حالة قبول أهلية الاستحقاق، يمكنه صرف الراتب الخاص بالضمان الاجتماعي، ولذلك يجب على المواطن السعودي أن يتعرف على موعد نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور، حيث تم توحيد موعد الصرف أول كل شهر هجري.

وهكذا فقد استعرضنا معكم طريقة تسجيل الدخول للتقديم في نظام الضمان المطور الجديد، وهي المنظومة الخاصة بالدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية الحكومية، وفي حال كان لديكم أي تساؤلات بخصوص كافة الأمور التي تتعلق بالضمان الاجتماعي المطور، يمكن كتابة تعليق بما ترغبون في الاستفسار عنه.