سلم رواتب الممرضين 2022 السعودية المواطنين والأجانب

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عمر شويل - جدة سلم رواتب الممرضين 2022 السعودية ، تتعدد وسائل البحث عن سلم رواتب الممرضين 2022 بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هناك العديد من الممرضات الذين لديهم خبرة في هذا المجال، ويبحثون عن الرواتب المتاحة لهم، كما نجد أن اختلاف الخبرة يؤدي إلى اختلاف الراتب، كما أن رواتب الممرضات في المملكة السعودية تعد كبيرة ومثالية نظرا لأن تلك المهنة تعد من أهم المهن بالسعودية، ولذلك نجد الممرضات لهن شأن كبير ومكانة متميزة.

ما هو سلم رواتب الممرضين في السعودية

يتدرج سلم رواتب الممرضين على حسب الرتبة والخبرة أيضا، إذ كلما زاد عدد السنوات العمل والخبرة في المجال كلما زاد الراتب ونجد أن راتب الممرضين في السعودية يبدأ من 10،300 ريال سعودي، وذلك لمن هم أقل خبرة والتي تصل إلى عامين فقط، بينما يزيد ويصل إلى 14،800 ريال سعودي مع وصول سنوات الخبرة إلى 10 سنوات، ولكن نجد راتب الممرضين الأجانب والمصريين يختلف عن راتب أصحاب الجنسية السعودية من الممرضين والممرضات، ولا شك في أن الرواتب تنقسم إلى درجات وتنقسم مهنة التمريض إلى 7 أقسام كما تتعدد مستويات المهنة في السعودية وينقسم كل مستوى إلى أكثر من درجة تختلف في الراتب الخاص بها.

سلم رواتب الممرضين 2022 السعودية

تختلف رواتب الممرضين من أصحاب الجنسية السعودية على حسب الخبرة، والمسمى الوظيفي لهم حيث نجد الممرضة التي تعمل بالعناية المركزة تتقاضى اجر 13،800 ريال، بينما رئيسة التمريض تتقاضى 14،700 ريال وتنقسم درجات رواتب الممرضين إلى ما يلي:

ممرضة الشركة 10،400 ريال سعودي.

ممرضة منازل 11،700 ريال

مساعد مدير التمريض 22،700 ريال.

منسق التمريض 15،200 ريال.

ونجد الرواتب الأخرى تتراوح ما بين 16،200 وتصل إلى 23،000 ريال سعودي بداية من التمريض المبتدأ مرورا بمشرف التمريض وحتى استشاري صحة مهنية.

رواتب الممرضين المصريين والأجانب بالمملكة السعودية 2022

تعمل وزارة الصحة السعودية على الاتفاق مع وزارة التنمية الاجتماعية، لتحديد رواتب الممرضين الأجانب والمصريين حيث يبدأ راتب الأجانب من 6،700 ريال سعودي، مع الزيادة المستمرة على كل عام وكلما زادت خبرة الشخص زاد راتبه ودرجته، ويتوفر لهم بدل مسكن وبدل مواصلات بمعدل 1000 ريال سعودي، ونجد رواتب التمريض المصري تبدأ من 3935 ريال، لأصحاب الدرجة الأولى من القسم الأول بينما الدرجة الثانية فهم يتقاضون 4،230 ريال، بينما يصل راتب الدرجة الرابعة إلى 4،820 ريال، ومن الجدير بالذكر أن مهنة مساعد الممرض تنقسم إلى 7 أقسام ويتحدد الراتب على حسب القسم والدرجة.