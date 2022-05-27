حجز تأشيرة عمرة بمنصة زمزم وزارة الحج والعمرة

حجز تأشيرة عمرة، فقد عملت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية علي توفير منصة إلكترونية من خلالها يتم حجز وإصدار تأشيرة العمرة من أي مكان في العالم، حيث تخصص المنصة في توفير سفريات العمرة وإصدار تأشيرة العمرة لجميع الجنسيات ومن أي مكان في العالم، ويتم ذلك من خلال منصة زمزم الإلكترونية التي تتولي إدارة الوجهات السياحية داخل الأراضي السعودية، وتعمل زمزم دوت كوم علي تسهيل جميع الإجراءات التي تخص السفر من حيث استخراج التأشيرة وتوفير أماكن الإقامة الخاصة بهم، علي أن يتم ذلك بشكل إلكتروني ميسر للجميع، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول منصة زمزم من أجل حجز تأشيرة عمرة.

حجز تأشيرة عمرة بمنصة زمزم

يستطيع جميع الأشخاص التوجه إلى منصة زمزم من أجل حجز عمرة في التوقيت الذي يرغب به من خلال تسجيل طلب بمنصة زمزم الإلكترونية، ويتم تسجيل الطلب بهذه الخطوات:

الانتقال مباشرة إلى رابط المنصة التالي: منصة زمزم.

الدخول لقسم الخدمات الإلكترونية بداخل المنصة.

النقر علي حجز تأشيرة عمرة بالأراضي السعودية.

يجب تجديد جهة القدوم الخاصة بكل شخص.

تحديد جهة الوصول الخاصة بالشخص الذي يقوم بالحجز.

تحديد التاريخ والتوقيت الخاص بالحجز لأداء مناسك العمرة.

ثم الموافقة علي جميع الشروط الخاصة بالتسجيل في المنصة.

معرفة رسوم السداد الخاصة بحجز العمرة والدفع من خلال وسائل الدفع الإلكترونية التي توفرها المنصة.

النقر علي تأكيد الحجز.

يمكن طباعة فاتورة الدفع الخاصة بالسداد مع طباعة تأشيرة الحجز الخاصة بأداء العمرة.

طرق التواصل مع منصة زمزم

موقع زمزم مخصص لتنظيم وتخصيص جميع خدمات السفر والضيافة لجميع للمعتمرين الراغبين في حجز عمرة بشكل إلكتروني دون الذهاب لمكاتب السفريات المتعددة، وقد وفرت منصة زمزم خدمة التواصل معها من خلال الرقم التالي +966-920033845 والذي من خلاله يمكن الاستفسار عن كل ما يخص إجراءات السفر والحجز والدفع المالي الخاص بإصدار التأشيرة، كما يمكن التواصل بشكل إلكتروني من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي [email protected] علي أن يتم التواصل في أي وقت علي مدار اليوم لجميع الأشخاص الراغبين في التواصل والاستفسار.