نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل مرابحة السيارات في البنك السعودي للاستثمار الشروط والاحكام في المقال التالي

تمويل مرابحة السيارات ، يسعى آلاف الأشخاص لامتلاك سيارة جديدة أو مستعملة كل يوم لأن امتلاك سيارة أصبح من ضروريات الحياة. مهما كان سبب سعيك لامتلاك سيارة ، فأنت بالتأكيد تبحث عن وسيلة خالية من التعقيدات وشروط معقدة وسعر جيد. مزايا تمويل مرابحة السيارات عن طريق البنك السعودي للاستثمار متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتم اعتماده من قبل مجلس إدارة البنك الشرعي.

تتراوح شروط التمويل من 6 إلى 60 شهرًا حسب طلب العميل.

الحد الأدنى لمبلغ التمويل 5000 ريال والحد الأقصى 1.5 مليون ريال.

الاستفادة من الإعفاء التام من الديون في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله.

أنت لا تحتاج إلى كفيل أو كفاله.

يمكنك الحصول على القرض في نفس اليوم الذي تقدم فيه طلبك إذا تم استيفاء جميع الشروط المطلوبة. معايير تمويل السيارات للأفراد يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.

يجب ألا يقل عمر المتقدم للمرابحة عن 18 عامًا.

يجب ألا يزيد عمر المتقدمين للمرابحة عن 60 عامًا (ذكر / أنثى) في نهاية فترة المرابحة وعند اكتمال سداد التمويل .

. انضم إلى وظيفة مع إحدى الكيانات المعتمدة من البنك.

يجب على العملاء فتح حساب كشوف رواتب لدى بنك استثمار سعودي.

االحد الأدنى لمدة خدمة العملاء 1 شهر في الجهات الحكومية و 3 أشهر في القطاع الخاص. مستندات لازمة للحصول على المنتج التمويلي تعبئة النماذج المطلوبة المعدة من قبل البنك.

تقديم عرض أسعار ، من ثلاث نسخ ، من أحد المستندات المعتمدة من البنك ، متضمنًا نوع السيارة وقيمتها ، ليتم إرساله مباشرةً إلى البنك.

خطاب تعريف للعميل متضمنًا تفاصيل الراتب الأساسي والبدلات وتواريخ التوظيف.

كتاب يفيد بتحويل الراتب إلى البنك السعودي للاستثمار.

عندما يستلم العميل السيارة ، يجب عليه التوقيع على الإيصال.

إحضار صورة من البطاقة الشخصية بعد التحقق من الأصل. رابط تمويل السيارات واتفاقية التمويل يمكن التقديم على تمويل السيارات الشخصي عبر بوابة البنك السعودي الرسمية

الموافقة النهائية من البنك السعودي للاستثمار على تمويل “الملاعبة الآلية” تتطلب موافقة دائرة الائتمان بالبنك بعد مراجعة الطلب ، والتأكد من سلامة وصحة البيانات الواردة فيه ، وكذلك صحة المعلومات الائتمانية الواردة فيه. .

لمساعدة العميل في التخطيط المالي ، يزود البنك العميل بآلة حاسبة للأرقام تزوده بالبيانات والأرقام المساعدة.

رسوم تمويل “مرابحة السيارات” والحد الأدنى للرصيد

“مرابحة السيارات” والحد الأدنى للرصيد يجب ألا تتجاوز الرسوم الإدارية المطلوبة 1٪ من مبلغ التمويل أو 5 مليون ريال سعودي ، أيهما أقل. عمر شويل - جدة تمويل مرابحة السيارات في البنك السعودي للاستثمار الشروط والاحكام - ثقفني

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