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عمر شويل - جدة فتح القبول بالخدمة العسكرية في وزارة الدفاع للخريجين (الجامعيين) و(الثانوية) ٬ أعلنت وزارة الدفاع ممثلة باللجنة المركزية لقبول طلاب الكلية العسكرية ولجنة القبول بالجامعة ، عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي 1444/1443 هـ لخريجي الجامعات الحاصلين على درجة (بكالوريوس). في الخدمة العسكرية وطلاب (الثانوية العامة) في الكليات العسكرية ، حسب التفاصيل الموضحة أدناه.

فتح القبول بالخدمة العسكرية في وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع السعودية ممثلة بالإدارة العامة للقبول والتجنيد ، فتح باب القبول والتجنيد الموحد للوظائف العسكرية (رجال / نساء) للالتحاق بالخدمة العسكرية من رتبة رقيب إلى رتبة جندي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (السبت) ،موعد التقديم:

للجامعيين:

– التقديم بمشيئة الله سوف يكون يوم الخميس بتاريخ 1443/11/10هـ الموافق 2022/06/09م

طلبة الثانوية:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله في يوم الخميس بتاريخ 1443/12/15هـ الموافق 2022/07/14م.

شروط القبول بالخدمة العسكرية في وزارة الدفاع

بالنسبة للجامعيين

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل (باستثناء من ولد وترعرع مع والده والذي كان حاضرًا للعمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة بشرط ألا يحمل جواز سفر وجنسية البلد الذي ولد فيه).

أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد أدين بجريمة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون قد انسحب أو طرد من كلية أو معهد أو مركز عسكري سابقًا لأي سبب من الأسباب.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم الحاصل على درجة البكالوريوس عن (27 عامًا لجميع التخصصات) و (30 عامًا للأطباء المتخصصين في “الممارس العام / الجراحة” ، “طبيب الأسنان”) في بداية العام الدراسي.

الاختصاصات (هندسية ، حاسوبية ، إدارية ، طبية ، قانونية) وغيرها.

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي بشكل منتظم ولا يقل التقدير عن (جيد).

يجب أن يكون قد اجتاز اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط للطلاب الجامعيين ، ويجب عليه إحضار دليل على ذلك.

أن لا يقل الارتفاع عن (165) سم وأن يكون الارتفاع متوافقاً مع الوزن (حسب الجدول الطبي).

يجب أن يكون غير متزوج من أجنبية.

أن يكون الطالب حاصلاً على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية في جميع التخصصات الطبية والصحية.

يجب أن يكون قد أكمل فترة التدريب للتخصصات الطبية.

أن يجتاز كافة إجراءات القبول (مقابلة شخصية ، فحص طبي ، توصية أمنية … إلخ).

ألا يكون مصاباً بالصرع أو الربو أو أي مرض معدٍ آخر.

لا يقبل الكشف الطبي إلا ما يصدر عن اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكلية الحربية ولجنة القبول بالجامعة. نتائج الفحص الطبي نهائية.

لا يحق لمقدم الطلب طلب إعادة الفحص أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

الشروط بالنسبة الكليات العسكرية (الثانوية)

– يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل والولادة (باستثناء من ولد وترعرع مع والده ، وكان حاضرًا للعمل أو الدراسة أو ظروف الإجازة خارج المملكة ، بشرط ألا يحمل جواز السفر و جنسية البلد الذي ولد فيه).

أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوما عليه بعقوبة قانونية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. السابق.

ألا تقل نسبة الشهادة الثانوية عن (80٪) للتخصص العلمي.

أن يكون قد اجتاز اختبار القدرات العامة وحصل على درجة لا تقل عن (60٪).

يجب أن يكون قد اجتاز الاختبار التحصيلي وتقديره لا يقل عن (60٪).

أن يكون قد اجتاز اختبار الكفاءة.

ألا يقل سن المتقدم عن (17) سنة ولا يزيد عن (22) سنة.

أن يجتاز الفحص الطبي (الأولي والنهائي) وكذلك المقابلة الشخصية.

يجب أن يكون المتقدم غير متزوج.

أن يتناسب طوله مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأقصى (188 سم – 95 كجم).

لا يقبل الكشف الطبي إلا ما يصدر عن اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية. نتائج الفحص الطبي نهائية. لا يحق للطالب طلب إعادة الفحص أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

أن يجتاز اختبارات القبول الشامل واللياقة البدنية واجتياز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تتطلب ذلك.

مزايا التقديم في وزارة الدفاع السعودية

1- دورة الضباط (جامعية):

– مصاريف الدراسة (الكلية أو المركز أو المعهد الذي التحق به الطالب الجامعي للحصول على دورة التأهيل العسكري يجب أن توفر جميع المتطلبات التعليمية التي يحتاجها خلال الدورة).

الملابس العسكرية (تُمنح جميع الملابس العسكرية اللازمة لخريجي الجامعات خلال فترة دورة التأهيل).

الطعام (جميع الجهات التي تعقد دورات تدريبية عسكرية لديها صالات طعام تقدم ثلاث وجبات مجانية لطلبة الجامعة ، ومجهزة بكادر يقوم بإعداد وتقديم الوجبات حسب أصناف الطعام التي يتم إعدادها بعناية والرقابة الصحية ، والتي تخضع لشروط محددة. المواصفات من قبل لجنة متخصصة).

السكن (يجب على الكلية أو المركز أو المعهد الذي يحق للخريج الجامعي الحصول عليه للحصول على دورة التأهيل العسكري توفير السكن الملائم ضمن منشآته خلال فترة دورة التأهيل العسكري).

العلاج (الكلية أو المركز أو المعهد الذي يحق لخريج الجامعة الحصول على دورة تأهيل عسكري لخريجي الجامعة يقدم العلاج في المستوصف الموجود هناك أو في أحد مستشفيات القوات المسلحة أثناء التسجيل في الدورة أو أثناءها فترة الإجازات والإجازة الدراسية).

الراتب (يُمنح طالب الجامعة راتبًا شهريًا يعادل نصف الراتب الأساسي الشهري لرتبة ملازم خلال فترة التحاقه).

2- الكليات العسكرية (الثانوية):

– مصاريف الدراسة (الكلية التي التحق بها الطالب هي المسؤولة عن توفير المستلزمات الدراسية التي يحتاجها خلال فترة الدراسة).

الملابس العسكرية (سيتم تسليم جميع الملابس العسكرية المطلوبة للطلاب المسجلين خلال فترة الدراسة).

الطعام (جميع الكليات العسكرية بها صالات طعام تقدم ثلاث وجبات مجانية).

العلاج (تقدم الكلية التي التحق بها الطالب العلاج في مستوصفها أو في أحد فروع مستشفيات القوات المسلحة خلال فترة الدراسة أو خلال الإجازات والإجازات الدراسية).

المكافأة (يمنح الطالب راتب شهري يعادل نصف الراتب الأساسي الشهري لرتبة ملازم طوال مدة الدراسة في الكلية).

مدة الدراسة (مدة الدراسة في الكليات العسكرية 3 سنوات ، فصلين دراسيين عن كل عام ، وبعد ذلك يحصل الخريج على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية ، ويعين الخريجون برتبة ملازم بناء على ما هو منصوص عليه في نظام خدمة الضباط ولائحته التنفيذية بالدرجات والألقاب).