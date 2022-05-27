نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج كرت عائلة للمتزوجة بالأحوال المدنية السعودية في المقال التالي
استخراج كرت عائلة للمتزوجة، حيث تعد هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية السريعة التي يمكن الحصول عليها لجميع النساء الراغبات في الحصول علي الخدمة في المملكة العربية السعودية، حيث يتطلب الأمر أن يتم إصدار كرت عائلة من جانب الزوجين، خلال مدّة زمنية لا تتعدي ستون يومًا من تاريخ الزواج بالمملكة العربية السعودية، ومن يتخلف عن هذا الأمر يتعرض الزوج للمسائلة القانونية إذ لم يتم استخراج كرت العائلة، علي أن يتم إصداره من خلال بعض الشروط التي يجب توافرها حتي يتم قبول الطلب المقدم من الزوجين، وسوف نوضح لكم تفاصيل العمل علي استخراج كرت عائلة للمتزوجة.
شروط استخراج كرت عائلة للمتزوجة
وفرت هيئة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية خدمة إصدار كرت عائلة يخص الزوجة والأم وأبنائها، من خلال بعض الشروط والتي جاءت علي النحو التالي:
- يتطلب أن تكون صاحبة الطلب من حاملي الجنسية السعودية.
- يشترط أن تكون صاحبة الطلب من المسجلين في بريد واصل.
- يتم إصدار كرت عائلة للنساء سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة.
- يجب على مقدمة الطلب أن يكون لديها ولد واحد في الأقل.
- يشترط على السيدة صاحبة الطلب أن تكون مسجلة في منصة أبشر.
- حتي يتم إصدار سجل جديد أن يكون هناك تواجد لأي تغيير في العدد الخاص بأفراد الأسرة أو الاسم الخاص بأي من أفراد الأسرة أو وجود تغيير بحالة مقدم الطلب.
إصدار كرت عائلة للمتزوجة
بإمكان جميع النساء في المملكة العربية السعودية أن تقوم بإصدار كرت عائلة جديد بواسطة هيئة الأحوال المدنية من خلال توفير المستندات والأوراق التالية:
- يتطلب أن يتم تقديم العقد الأصلي الخاص بالزواج مع تقديم صورة طبق الأصل من العقد.
- يجب توافر صورة خاصة من الهوية الوطنية الخاصة بالزوجة.
- توافر الهوية الوطنية التي تخص الزوج.
- تقديم صورة من سجل الأسرة والتي تخص والد الزوجة.
- تقديم الأصل الخاص بسجل الأسرة لوالد للزوجة.
- يجب تقديم عدد 2 صورة شخصية للزوج بواسطة مقاس 4*6 دون نظارات.
- توافر تقديم عدد 2 صورة شخصة للزوجة علي أن تكون بمقاس 4*6 دون نظارات.
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