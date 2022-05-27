شروط استحقاقات أهلية الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa رابط تقديم مستفيد جديد “حالة الطلب”

شروط تقديم الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa وهي الشروط الناجزه لقبول أهلية الضمان المطور، وذلك عبر تسجيل دخول بالنفاذ الوطني الموحد أو من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، وهي المنصة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السُّعُودية، وأعلنت من خلالها عن شروط التسجيل والاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور،هذا وقد مدت الوزارة مهلة التسجيل إلى أكتوبر بدلآ من مايو، وأصبح الضمان الاجتماعي منذ بدأ انظلاقة إلى وقتنا هذا هو الشغل الشاغل للفئات الأشد حاجة من مواطني المملكة، ومن حينها يتساءل المواطن السعودي، “هل التطوير الذي حدث في نظام الظمان المطورجيد أم سيئ؟”، ويجب أن ننوه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستهدف الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي وفق إجمالي دخل الأسرة، وتتوقف أهلية استحقاق الضمان على الحد المانع التي تم الإعلان عنه منذ بدء تفعيل منظومة الضمان الجديدة.

شروط استحقاقات أهلية الضمان المطور نفاذ sso.hrsd.gov.sa رابط تقديم مستفيد جديد

غير القادرين على العمل سواء بسبب المرض أو كبر السن أو الإعاقات.

ألأسر التي لا يكفيها دخلها لحياة كريمة.

الأسر التي هجرها كفيلها أي الزوجة التي هجرها زوجها.

زوجة الغائب أو الضائع.

أسرة المدمن.

الأسر التي توفي فيها الأب.

شروط التسجيل بالضمان المطور الجديد نفاذ sso.hrsd.gov.sa

لا بد أن يكون المقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الحديث حاملاً للجنسية السُّعُودية.

يشترط أن يكون المتقدم بالطلب متواجداً طوال الوقت داخل المملكة العربية السُّعُودية.

يجب أن يتقدم صاحب الطلب بجميع الأوراق الواجبة لإثبات حقه بالحصول على المعاش من قبل الوزارة.

التقديم للضمان الاجتماعي للحصول على المعاش من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية.

من المفروض أن يكون مدخول الأسرة قليلاً عن الحد الأدنى المانع لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

طريقة التقديم والتسجيل على رابط تسجيل دخول منصة دعم وزارة الموارد البشرية

يريد الكثير لتسجيل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وسنوضح ذلك بجميع الخطوات لتسهيل الخطوات، وهي كالأتي:

زيارة رابط “بوابة النفاذ الوطني الموحدة sso.hrsd.gov.sa“. زيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور الجديد. اختيار أيقونة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسة. كتابة رَقْم الهُوِيَّة الوطنية في الحقل المُخصص لذلك. إدخال تاريخ ميلاد رب الأسرة. رَقْم الهاتف الجوال للتواصل. إنشاء كلمة مرور خاصة بك. وضع علامة صح على عبارة الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على أيقونة تسجيل. سيطلك كود التفعيل على هاتفك الجوال الذي تم إدخاله. أدخل كود التفعيل حتى يتم توثيق رَقَم الهاتف وبطه بحسابك. للدخول إلى حسابك يكون برقم الهُوِيَّة وكلمة المرور الذي أنشأتها عند التسجيل. بذلك تكون قد امتلكت حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية. سجل الدخول مجدداً. أدخل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية “السجل المدني”. أضف كلمة المرور الذي تم تسجيلها سابقاً عند بداية التسجيل. ستُعرض معلوماتك وبياناتك الشخصية التي تم إدخالها. إدخال “الآيبان”. أملئ جميع المعلومات الشخصية، ومنها بيانات السكن وتشمل: المنطقة – المدينة – الحي – الشارع – كنية المسكن. أضف بيانات الدخل الخاص بك. الضغط على حفظ البيانات. انقر على التالي واستكمل البيانات المطلوبة. احفظ البيانات. اضغط على التالي. أدخل بيانات التابعين وصلة القرابة واستكمل البيانات المطلوبة

الضغط على تأكيد المعلومات. أخيرا الضغط على إرسال.

موعد نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور 2022

قد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية راتب شهرياً للمستفيدي من الضمان الاجتماعي المطور بوقت معين كل شهر، ولذلك يتساءل المواطن المستفيد عن موعد نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور 2022 ليستلموا الراتب المحدد لهم في التوقيتات التي تُعلنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أعلنت الوزارة أن موعد صرف ونزول إيداع راتب الضمان سيكون صباح اليوم الأول من شهر ذي الحجة 1443، وهو الموافق نهاية شهر مايو وتحديداً يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022، وسيتم الصرف تباعاً بالمصارف وفق الألية المتبعة بكل مصرف، أما عن الضمان المطور ومن قاموا بالتسجيل ويترقبون نتيجة أهلية الاستحقاق، فسوف تصلهم رسائل نصية نفيد موقفهم من القبول أو الرفض.